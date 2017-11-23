多措并举管控金融风险 约束P2P和小额贷款

境外媒体称，中国加大了削减债务负担的力度，监管部门已经把目光投向一个重要的压力点：影子银行。
据彭博新闻社网站11月21日报道，政府希望加强对市场的管控，于上周出台了针对资产管理产品的新规定。
报道认为，不过，这些回报率高、广受欢迎的资管产品仅仅反映了中国金融杠杆状况的冰山一角。有官方媒体把杠杆问题称为金融系统的“原罪”。
报道称，过去十年来，中国经济的杠杆水平一直在上升。
据彭博新闻社报道，理财产品成为最庞大的杠杆工具。理财产品近年来经历了高速发展，但眼下似乎感受到了去杠杆的威力。这种资产类型再次成为监管部门的审查重点。
报道称，监管措施导致理财产品应付规模在4月份达到最高峰后缓慢缩减。从最新数据看，从4月到6月底的情况比较稳定。本月17日公布的最新措施旨在加强监管，同时消除投资带来的潜在道德风险。
据彭博新闻社报道，自从4月初监管部门加强控制金融杠杆水平以来，国内影子银行活动就成了政府的目标。最流行的影子银行形式包括委托贷款协议（一家公司以银行为中间人把钱贷给另一家公司）、信托贷款（银行将通过理财产品筹集的资金投入信托计划，资金最终流向借款公司）和银行承兑汇票（银行保证未来支付特定款项）。
另据香港《南华早报》网站11月22日报道，中国人民银行出台了迄今为止最严厉的一系列限制措施，旨在约束中国的P2P平台和小额贷款业务。此举对依赖向入不敷出的年轻人提供资金的行业构成了严格限制。
《南华早报》获得的央行这一命令的副本显示，央行及其地区分支机构必须立即停止批设新的网络小额贷款公司。
央行在21日下达的指示中说，近年来，一些地方有关部门批设了网络小额贷款公司，或是允许小额贷款公司开展网络小额贷款业务，部分机构开展的“现金贷”业务存在较大风险隐患。
报道称，近年来大量小额贷款机构在国内涌现，为从初创企业到个人借贷的一切领域提供资金。
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