土耳其货币里拉狂跌不止 德媒：土耳其央行不会加息

德媒称，土耳其里拉的价值持续下跌可能会给安卡拉货币当局带来沉重打击：根据传统经济学理论，它不得不上调利率，其他主要央行也是这样做的。更高的利率将阻止更多资金进入经济循环。
据德国新闻电视频道网站11月22日报道，最新里拉汇率为1欧元兑4.67里拉，这是历史最低水平。自9月初以来，没有哪种世界主要货币出现这么大幅度的贬值。里拉对欧元贬值了近15%，对美元甚至贬值了16%以上。
更高的利率将使现有资金更令人垂涎。高利率货币对投资者更具吸引力，贬值压力将会减弱。里拉疲软有一些原因——经济的和政治的，国际的和国内的。但最重要的原因是土耳其央行根本不可能加息。
土耳其央行行长穆拉特·切廷卡亚对里拉贬值显得非常平静，只是指出预计未来几个月通货膨胀率可能会下降。因此，安卡拉货币当局遵循的不是货币政策法则，而是总统的非正统观点。
在外界看来，雷杰普·塔伊普·埃尔多安一直是用高利率对付通货膨胀政策的批评者。他坚持实行低利率，以便用廉价贷款鼓励消费和投资，从而刺激经济。为了提高基础设施水平，土耳其目前正在建设大量机场、道路和发电厂。
但埃尔多安的策略可能不会奏效，因为投资者越来越怀疑货币当局的政策独立性。里拉贬值，通货膨胀率在上升。最近，土耳其通货膨胀率攀升至11.9%——土耳其货币政策制定者的通胀目标是每年5%。
美联储收紧货币政策的前景也导致投资者加速逃往美国。对土耳其来说，美联储的做法导致了致命的利率差。土耳其近12%的通货膨胀率吞噬了实际利率。扣除货币贬值，土耳其国债已经没有收益。相比之下，国际债券收益率在上升。结果是，投资者将投资土耳其国债的资金转投其他债券。
经济数据也给里拉汇率造成负担。土耳其统计机构公布今年前两个季度经济增长率为5%，但经济学家对此表示怀疑。
此外，还有经常让投资者茫然不知所措的政治问题：土耳其及其经济和西方之间一度联系密切，如今正变得越来越疏远。德国中央合作银行分析师泽伦·黑特勒说，土耳其总统因为入盟谈判进展缓慢而和欧盟发生外交争吵，之后又和美国政府发生外交冲突，这些都无助于里拉的市场表现。
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