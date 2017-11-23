中韩外长“5小时深入对话”为文在寅访华铺路

境外媒体称，中国再次敦促韩国确保美国在韩国部署的导弹防御系统不会侵害中国的安全利益，中国外交部长王毅22日会晤韩国外交部长官康京和时作相关表态。
中方促韩信守承诺
据香港《南华早报》网站11月23日报道，王毅表示，中方重视韩方关于不追加“萨德”系统、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟的“三不”表态以及无意损害中方安全利益的表态，希望韩方继续妥善处理“萨德”问题。
康京和对王毅说，中韩两国需要以双边关系正常化为重，这也是韩国总统文在寅与中国国家主席习近平在本月亚太经合组织峰会间隙会晤时达成的共识。
报道称，在中韩关系因中国强烈反对韩国部署“萨德”系统而趋于紧张后，文在寅此访将是中韩之间近期来的最高级别访问，此次会晤将为韩国总统文在寅下月访华铺平道路。
上月底，中韩两国分别发表声明称，双方已达成一些“初步”共识，包括：韩国同意不再追加部署“萨德”系统；不加入美国的反导体系；不发展与美国和日本的三方军事同盟。在此之前，“萨德”系统引发的争端使中韩两国经济和文化交流一直处于冻结状态。
双方重申朝核立场
据韩联社11月23日报道，正在北京访问的韩国外交部长官康京和23日与韩媒驻北京特派记者座谈时表示，中韩外长22日商定动用一切外交手段维持朝鲜暂停挑衅的局面，为了稳定管控朝鲜半岛局势开展紧密合作。
康京和表示，双方在会谈中就韩国总统文在寅下月访华事宜及朝核问题深入交换了意见，重新确认以对话等和平方式解决朝核问题的原则。双方一致认为，文在寅访华将成为增强两国关系改善势头的重要契机，并商定两国相关部门保持紧密沟通，确保文在寅访华成功。
康京和评价称，双方就共同关心的事宜进行了长达5个小时的深入对话，十分有益，取得富有意义的成果。在文在寅访华在即之际，本次会晤成为进一步加深两国之间合作与沟通的重要契机。
另据韩联社11月23日报道，韩国外交部22日发布新闻稿介绍韩国外交部长官康京和同中国外长王毅在双边会谈和晚宴上沟通的内容，报道称双方就文在寅总统访华、中韩关系发展方向、朝鲜半岛问题等共同关心的事宜进行了长达5个小时的深入交流与坦率沟通。
康京和表示，愿为推动两国关系各领域交流合作恢复正常积极努力，期待在华韩国企业面临的困难在文在寅访华前得到解决，两国人员交流重新活跃起来。
此外，中韩外长就近期半岛局势进行评价，重申通过对话和平解决朝核问题的立场，双方商定采取一切外交手段维持朝鲜暂停挑衅的局面。
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