英下调未来五年经济预期

英国经济面临脱欧冲击以及生产力低于预期这一状况之际，当局明显下调从2017年到2021年的增长预期。
22日，英国财政大臣菲利普·哈蒙德在提交预算案公布了预算责任司的新预测。
预算责任司对2017年至2021年经济活动的看法显然更加悲观。该司预计2017年和2018年增长率为1.5%和1.4％，而3月时这两项预期分别为2.0%和1.6%。
2019年增长继续放缓，预计为1.3%，当年3月英国将正式脱离欧盟。2020年仍为1.3%，直到2021年才会略微回升至1.5%。英国2015年和2016年GDP增长率分别为2.2%和1.8%。
当前经济还受到英国人购买力下降的影响，这是因为脱欧前景不定导致英镑贬值进而加速通胀。
脱欧还影响了企业的投资决定，这些企业期待伦敦与布鲁塞尔未来的关系变得更加明确。
预算责任司认为，英国脱欧的不确定性尤其会影响今后两年，并因生产力增长前景不佳而下调预期。
哈蒙德指出：“不幸的是，生产力表现仍然令人失望。”这将累及增长。
预算责任司下调生产力预期，这也是英国不同于很多欧洲国家的特有问题。导致这一落后的主要原因是缺乏企业投资。
预计未来几年生产力增幅在1%左右，远远达不到在多年停滞后恢复到2%这一原定目标。
预算责任司认为，公共赤字将逐渐减少，或将在2020年至2021年间重新降到国内生产总值的2%以下。
该司指出，在多年紧缩之后，“政府选择发放一份财政大礼包”，即减税并增加投资，由此增加的公共支出会在2019年至2020年间影响赤字的下降速度。
预算责任司司长罗伯特•乔特在记者会上表示：“政府仍然能够守住2021年的赤字和债务目标，但回旋余地较小。”
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