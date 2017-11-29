臭氧污染成中国人健康新威胁：增加中风死亡率

港媒称，中国研究人员的一项新研究显示，中国城市的臭氧污染水平不断升高已经成为一项重大健康风险，导致脆弱人群中风和心脏病死亡率上升。
据香港《南华早报》网站11月27日报道，根据发表在美国《环境状况观察》月刊上的一篇文章，2013年至2015年间，来自272个中国城市的数据显示，存在“有力证据”将短期接触臭氧的增加与心血管疾病和中风死亡率上升联系起来。
报道称，地面臭氧是光化学烟雾的标志性污染物，是光照与氮氧化物以及化石燃料燃烧或化学物质生产时生成的大量挥发性有机化合物相互作用而形成的。
报道称，中国正在进行一场对抗污染的战争，力求扭转近40年来快速经济增长所造成的环境破坏。但焦点在很大程度上放在了降低被称为PM2.5的细颗粒物浓度上，特别是在冬季。
复旦大学公共卫生学院教授阚海东说，虽然PM2.5是带来中国总体疾病负担的一个重要因素，但臭氧在珠江三角洲等地区已经变得同样重要。
参与这项研究的阚海东说：“近几年来，中国的臭氧水平不断上升。相比之下，近五年来PM2.5水平下降了约30%。”
绿色和平组织驻北京的活动人士劳里·米利弗塔说，臭氧水平急剧上升在一定程度上是因为中国在降低PM2.5水平方面取得的成功，这增加了光照，但中国在应对氮氧化物和挥发性有机化合物方面落在了后面。
环保部大气环境管理司司长刘炳江9月称，去年在中国338个城市中，有59个城市的臭氧浓度超过了160微克/立方米的国家标准。
他还说，中国正在切实加强臭氧监控，今后可能出现臭氧浓度波动，但是在正常气象条件下，现在不会发生光化学烟雾事件，将来发生的可能性也极小。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost