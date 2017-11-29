美军将反恐重点转向阿富汗

五角大楼官员今天称，美国和盟国军队在感恩节周末对“伊斯兰国”组织进行了11次打击。
国防部报告说，大多数打击是在24日和25日进行的。五角大楼官员还报告了以前未公开的23日一次打击的细节，这次打击是在叙利亚的阿布凯马勒附近发生的。
打击的目标是“伊斯兰国”组织的一个战术部队，摧毁了敌方的一辆汽车。
在美俄空袭的支援下，叙利亚政府军和黎巴嫩真主党重新夺回了阿布凯马勒。这是“伊斯兰国”组织控制的位于叙利亚和伊拉克边境地区的最后一座叙利亚主要城市。
随着“伊斯兰国”组织在伊位克和叙利亚境内继续败退，美军转移了重点，大幅增加在阿富汗进行的空袭。
对阿富汗境内的美军飞机拥有指挥权的美国空军中央司令部，在10月份向塔利班和“伊斯兰国”组织分支等目标投弹653次，比去年同一时段大幅增加。去年这个月在奥巴马执政下，美军飞机只进行了203次投弹。
美国和阿富汗军方官员说，上周，根据特朗普政府切断塔利班收入来源的指示，两国飞机开始摧毁阿富汗南部的罂栗加工厂。
美军和阿富汗政府在喀布尔宣布，B-52轰炸机、F-22战斗机、无人机和阿富汗的A-29飞机联合打击了赫尔曼德省的8处毒品加工点。
官员们说，这些打击是首次大规模动用特朗普总统8月21曰的授权，目标是塔利班的收入来源。据估计，塔利班通过种植罂粟和生产鸦片一年可获得2亿美元，相当于其总收入的60%。
白宫发言人莎拉•桑德斯周一表示，美国计划减少对在伊拉克和叙利亚打击“伊斯兰国”的组织的军事援助，但这并不意味着华盛顿将停止对这些组织的所有援助。
桑德斯说，随着“伊斯兰国”占领区的缩小,“我们准备停止对特定组织提供军事设备，但这并不意味着停止对这些组织的所有支持”。
土耳其上周五称，美国总统特朗普对土总统埃尔多安说，他已下达指示，不允许将武器提供给被安卡拉视为威胁的叙利亚库尔德武装分子。
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