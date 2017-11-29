攒局谈判、煲电话粥！普京热情张罗能否为叙和平带来奇迹？

俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼于22日就叙利亚问题在俄南部城市索契举行会谈，并签署联合声明。目前，俄军是叙利亚现政府得以扭转局势的关键力量，土耳其军队及其支持的叙利亚地方武装也是叙境内不可忽视的存在。此外，伊朗招募的什叶派武装分子以及派遣的顾问团也是支持叙政府军的生力军。这三个深度介入叙利亚战事的国家团结一致，为推进叙利亚问题政治解决提供了难得机遇。
普京为了叙利亚问题“操碎了心磨破了嘴”，可谓面面俱到。在三国峰会之前，普京先在索契与叙利亚总统巴沙尔会晤，而后同美国总统特朗普、沙特国王萨勒曼、埃及总统塞西以及以色列总理内塔尼亚胡分别通话。从公开报道来看，普京在协调叙利亚问题各利益攸关方上显示出务实的一面。在叙利亚问题上公认的两个对立集团（俄罗斯、伊朗、土耳其为一方，美国、沙特、以色列等国为另一方）取得一些基本的共识，这是政治解决叙利亚问题的前提。
在俄土伊三国的声明中，继续采取反恐行动，以彻底铲除“伊斯兰国”“征服阵线”等盘踞在叙利亚的恐怖组织，这是美俄双方的利益交汇点。这一点表明在反恐问题上美俄仍有深度合作的空间。另外三国声明中所提议的尊重叙利亚主权、独立及领土完整也得到了叙利亚政府的热烈欢迎。而声明中要求各方为叙利亚问题的政治解决“作出让步”，并“点名”叙利亚政府，这样的表述显然也迎合了美国一方的期待。
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