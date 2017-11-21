韩国一鸭场暴发禽流感疫情

韩国今天称，已证实该国西南部一家养鸭场暴发了致病性H5N6禽流感疫情，并将禽流感的预警级别提以到最高级。
位于首尔西南270公里处的高敞郡的一家养鸭场18日被查出了这种禽流感病毒。这家养鸭场饲养了大约1.2万只鸭子。韩国农林畜产食品部在一份声明中称，查出该病毒后，养鸭场的鸭子全部被扑杀。这是韩国自今年6月以来首次出现这种禽流感疫情。
韩国农林畜产食品部已加紧采取消毒处理措施，阻止这种高传染性的禽流感病毒更广泛的传播，并对全国家禽养殖户发布了从当地时间19日零点开始的48小时暂停运输家禽的禁令。
禽流感疫情暴发通常发生在冬季。韩国去年底经历了最严重的一次禽流感疫情，持续了6个多月，被扑杀的家禽数量创历史纪录，导致全国各地禽蛋短缺。
【美国《纽约时报》网站11月17日报道】在努力避免危言耸听的同时，全球卫生机构对亚洲禽流感的担忧正逐步加剧。能感染人类的禽流感病毒——尤其是H7N9——继续扩散至该地区的更多城市。
自去年10月以来，中国正出现“第五轮” H7N9感染。被检测呈阳性的大多数人曾接触过活禽，但少数集群的情况表明，这种病毒可能出现了人际传播。
9月，美国疾病控制和预防中心总结了一些令人不安的事态发展。H7N9病毒对鸟类来说是致命的，这使得其对人类而言可能更加危险，但也更容易被发现。
该病毒已演化出两个分支，分别被称为长江和珠江，以它传播的两个三角洲命名。这给疫苗的制造增加了困难。
世界卫生组织10月发布的最新报告称，随着天气转冷，出现了新的H7N9病毒感染病例，并指出，家禽养殖者正在给家禽注射这些病毒以及其他病毒的疫苗。
许多微生物学家认为，流感病毒是最可能引发数百万人死亡的流行病病毒，就像1918年的西班牙流感那样。不过，这种流感是出了名的不可预测。
公共卫生专家在谨慎提高人们对新病毒类型的警觉，因为结果证明，2005年和2009年的实际情况没有预测的那么严重。
2005年，人们担心H5N1型禽流感病毒会变异，并在人类中广泛传播。该病毒导致数百万鸡鸭死亡或被扑杀。
H5N1仍在传播，主要是在埃及和卬度尼西亚，但迄今为止尚为变成人类流行病。截止10月，16个国家中只有860人检测出感染阳性，但感染者中仍有半数以上死亡。
2009年，一种带有美国和欧亚的猪基因的新型H1N1流感病毒在墨西哥出现，导致媒体开始大肆报道可怕的“猪流感”，并宣布进入卫生紧急状态。
该病毒现已成为在世界各地传播的季节性流感病毒之一。已有数百万人感染该病毒，但死亡人数相对较少。
美国的2017年至2018年流感季似乎还不太危险。但刚结束冬季的澳大利亚则经历了10年来最致命的一次疫情，该地区常见的H3N2和B山形菌株现在是美国最常见的菌株。
在12月中旬之前，美国的流感住院人数很少激增，而且美国人注射流感疫苗的可能性比澳大利亚人大很多。
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