安倍要在中美之外“另起炉灶”

美国《华尔街日报》网站11月14日刊发文章称，有一种直截了当的说法：美国不可避免的衰落意味着中国势不可挡的崛起。但是，等一下。亚洲国家还有不同的想法。
文章称，在日本的鼓励下，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）余下的11个成员国离达成协定更近了一步。几乎没有人料到这个结局。特朗普上台伊始就退出了TPP。评论员们纷纷宣称，史上最具雄心的贸易协定已寿终正寝。但TPP仍具有生命力，支持者希望能在明年初达成协议。
文章称，过去一周发生的事情充分表明，日本和该地区其他行为方打算在这一问题上获得发言权。除日本外，澳大利亚和新西兰也坚定支持TPP，这项自由贸易安排现已更名为“全面进步跨太平洋伙伴关系协定”。即便特朗普领导的美国自行退出，而中国决定开启新的权力游戏，该地区也有其他选择。
文章称，亚洲在过去一周里发生的另一件大事主要也是安倍晋三领导的日本做成的——即重振民主“四国同盟”，该同盟还包括印度、澳大利亚和美国。该组织最初于2007年发起，但翌年就陷入沉寂状态。
文章称，安倍一直在煽动人们对中国崛起以及美国无能的恐慌情绪，他在2012年以压倒性胜利上台前不久还提出一个类似理念——安倍称之为“钻石圈构想”。再往前追溯，安倍曾在2007年在印度国会发表演讲时提到，太平洋和印度洋作为“自由和繁荣之海”将带来充满活力的联结。怀疑论者在谈到这种权力转移前景时称，现实与之存在很大出入。
文章称，美国已呈日落西山之势的说法从很大程度上讲言过其实。哈佛大学教授约瑟夫·奈就指出，美国仍有他所称的“四张王牌”：优越的地理位置；能源供给保障；抵御贸易战的能力更强以及掌握世界储备货币。此外，小国也是有力量的。
当然，所有这些安排都是试探性的。TPP虽已更名，但也有可能失败。“钻石圈构想”可能会失去光泽。
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