特朗普怒怼“惹事球员”之父

【美联社华盛顿11月19曰电】美国总统特朗普说，他本该把3名被控在中国入店行窃的加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)篮球运动员留在监狱里。
特朗普今天发这条推文，是因为球员利安杰洛•鲍尔的父亲在对娱乐和体育电视台(ESPN)表态时贬低了他在争取3人获释方面发挥的作用。
在17日被问到对特朗普插手此事的看法时，拉瓦尔•鲍尔对ESPN记者说：“谁？他和这事有什么关系？什么都别告诉我。每个人都搞得好像他帮了我一样。”特朗普曾说，他在前不久北京举行的中美领导人会晤期间提到了这3名球员被捕一事。
特朗普说：“反正这3名球员已经离开中国，免了数年牢狱之灾，利安杰洛的父亲拉瓦尔•鲍尔现在不承认我为他儿子所做的一切，还认为入店行窃没什么大不了的。我就应该把他们留在监狱里不管！”
【《今日美国报》网站11月19曰报道】题：特朗普上钩了，拉瓦尔•鲍尔又赢了
拉瓦尔•鲍尔(NBA球员朗佐•鲍尔以及在中国惹事的利安杰洛•鲍尔的父亲，被球迷戏称为“球爹”——本报注)故技重施。只不过这一次，上钩来帮他推进“大球员品牌”事业的不是体育媒体或篮球迷，而是美国总统。
别管什么朝鲜威胁、共和党税改计划或“通俄门”指控了，这位自由世界领导人今天抽出时间，把矛头对准了一个简直可以称得上是营销天才的家伙。
特朗普在拥有逾4200万粉丝的推特账户上发文，谈到了美国加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)3名篮球运动员在中国入店行窃被捕后获释回国一事。
要是特朗普的内部圈子里有人告诉过他，这完全中了拉瓦尔的计谍，后者屡试不爽的家族品牌营销伎俩就是吸引人们谈论他的名字从而推进家族生意，那就好了。
拉瓦尔用过这一招的对象包括史上最伟大球员乔丹(他在今年3月说：“回到我的巅峰时期，我可以一对一干掉乔丹。”）、斯蒂芬·库里(他在今年2月说，他的儿子——湖人队新人、当时还是UCLA控球后卫的朗佐•鲍尔已经比这名金州勇士队球星更强。）、勒布朗•詹姆斯(他在今年3月说，詹姆斯13岁的儿子小勒布朗詹姆斯永远达不到他父亲的水平。)以及篮球界的其他许多人。就像是为了帮他造势，甚至有媒体制作过一份拉瓦尔“喷”过的十大对象榜单。
但说到曝光程度，这一次却不可同日而语。而令拉瓦尔获益匪浅的至理名言依然适用：根本不存在坏媒体这种东西。
仅仅5天之前，在特朗普事先要求他们公开致谢后不久，UCLA球员利安杰洛•鲍尔、科迪•赖利和贾伦•希尔坐在讲台上向总统表示感谢，就像小孩子感谢圣涎老人一样。但拉瓦尔并不打算让特朗普抢了风头。
所以；3天后，当被ESPN记者问到特朗普在解决这件事情中的作用时，拉瓦尔做了他惯做的事情。
“谁？”他答道，然后贬低总统起到的作用。
不管你怎么看待拉瓦尔的伎俩在教育子女方面起到的作用，这件事都帮助“大球员品牌”获得了全球知名度。
说实话，甚至在特朗普发推文之前，像卖鞋子和衣服一样推销“心态”的拉瓦尔就已经在努力实现这一目标了。
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