外星人一次击落5架美军飞机？英媒称哥伦布曾看到UFO

据英国《明星日报》网站11月11日报道称，多达1000人在百慕大三角失踪，专家也难以给出一个解释。
不过热衷于外星人研究的人士认为，他们可能现在有了答案，声称可能应归咎于外星人。
报道称，已故阴谋论者查尔斯·贝利茨在他的著作《百慕大三角》中写道，外星人可能是美国第19飞行队失踪的肇事者。
1945年12月5日，5架军用飞机在佛罗里达附近进行常规训练时与基地失去了联系。这些飞机以及机上的14人再也没有找到，派去搜救他们的部队中又有13人失踪。这似乎没有合理的解释，让阴谋论者陷入了思考。
贝利茨在他的书中写道：“由于缺乏合理的、容易被人们接受的解释，关心百慕大三角失踪事件的独立研究人员走上了歧途。被提出的有些解释是基于自然规律例外伦，还有的提出通过一个相当于“天洞”（飞机只能进不能出）的出入口进行了空间之间的转换，也有人认为失踪事件是由来自内太空或外太空的实体制造的。
报道称，不过，百慕大有外星人的说法可追溯到更早的时候。
1492年克里斯托弗·哥伦布即将发现美洲时，声称在百慕大附近海域看到了不明飞行物。他在1492年10月11日的日志中写道：“一个名叫罗德里戈·特里亚纳的水手第一个看到了陆地，不过舰队指挥官在当天晚上22点钟在后甲板上看到了一个发光体，不过太小了，无法确认那是陆地；招呼国王的服装侍从官佩罗·古铁雷斯，告诉他看到一个发光体，请他往那个方向看，结果他也看到了。”
“他又告诉了来自塞哥维亚的罗德里戈·桑切斯，国王和王后派到船队的审计官，但是他从自己的位置没有看到。”
“此后，舰队指挥官又看到了一两次，好像是蜡烛的光，上下跳动，有人认为这表明是陆地。不过舰队指挥官肯定地认为陆地没有那么近...。”
报道称，据Binnall of america 网站称，这是不明飞行物的迹象。该网站说：“不管哥伦布和他的船员在那个历史性的夜晚看到的是什么，现在都不大可能确切搞清楚是什么。”
“至少，从狭义上说，那个奇怪的发光体是真正的不明飞行物。”
外媒称，在佛罗里达、波多黎各和百慕大之间面积达50万平方公里的海洋，长期以来与船只和飞机消失联系在一起，让专家们难以解释。平均每年有4架飞机和20艘船只在该区域消失得无影无踪，找不到任何蛛丝马迹，据认为是墨西哥湾流将其残骸卷走了。
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