俄欲扮演印中大三角调停者

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·波奇塔指出，印度和中国是两个彼此间存在一定矛盾的核大国，因此俄罗斯在俄印中三角里扮演着非常重要的角色，是地位独特的调停者。
印度外交部宣布了关于12月11曰举办俄印中外长会晤的计划。上一次俄印中外长会晤于2016年4月在莫斯科召开。印度外交部称，此次会晤议题将是各方共同关心的问题，并且不仅会举办三方会谈，还会进行双边对话。
波奇塔在接受今日经济通讯社记者采访时说：“值得关注的是，俄罗斯在俄卬中三角里是一个很重要的调停者。北京和新德里之间有地缘政治矛盾，美国人企图从中渔利，挑拨离间，在金砖国家里引起纷争。例如，美国近来厚待新德里，对印度发展核力量一事睁一只眼闭一只眼。印度迄今没有加入《核不扩散条约》。”
波奇塔说：“这种局面令中国也感到不安。俄罗斯在这种情况下成为某种调停者，有助于调解中印两个相邻核大国之间的矛盾。此外，俄印中外长会晤肯定还会讨论经济发展前景和文化交流问题。”
今年6月，印度和巴基斯坦正式加入俄中占据关键地位的上海合作组织。俄罗斯科学院独联体国家研究所副所长弗拉基米尔•叶夫谢耶夫认为，以俄印中三角为核心对上合组织的未来具有重要意义，否则分歧会加大，上合组织的政治立场会被削弱。
波奇塔评论说：“对俄印中二国而言，当务之急仍是处理朝鲜问题。作为欧亚大陆的一个大国，俄罗斯不可能对美国在该地区的举动漠不关心。因此，我们正谋求与多个大国开展互动。
对金砖国家成员中来自其他大陆的巴西或南非而言，朝鲜问题不是那么迫切，而对于俄印中三国来说，朝鲜问题很重要，应当齐心协力地去解决。”
波奇塔还说：“对中国而言，新时代正在降临。尽管中美双边贸易仍然规模庞大，但近来中国努力推行更积极的外交政策，此举招致美国人的不解和恼怒。中国在一定程度上需要我们的支持。而我们在联合国和其他国际平台上也期待中国的支持。”
波奇塔推测，伊斯兰恐怖主义、非洲和中东的国际政治局势也可能成为俄印中外长会晤的议题。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost