澳撺掇美国制衡中国崛起 中方驳斥不负责任言论

外媒称，一份新的报告声称，面对围绕海上争议的紧张关系，澳大利亚应加强与美国的同盟关系，以抗衡中国在印度洋-太平洋地区日益增长的力量。
无理指责中国南海岛建
据英国《金融时报》网站11月23日报道，澳大利亚23日发布十多年来的首份外交政策白皮书，白皮书建议堪培拉在本地区发挥更为积极的作用，对北京采取“更为强硬的态度”。
白皮书妄指北京以“前所未有的活动速率和规模”在南海填海造岛，称澳大利亚反对建造用于军事目的的“人工设施”。还对在东海和台湾海峡可能使用武力或强制手段表示担忧，并呼吁有关方面保持克制。白皮书警告说，如果该地区没有美国的参与，力量转移就可能加速进行，从而“损害澳大利亚的利益”。
不过，澳大利亚总理特恩布尔在白皮书发布会上说，他认为澳大利亚与中国——最大贸易伙伴——的关系是友好、牢固和积极的，并否认堪培拉参与了美国遏制中国地区利益的行动。
报道称，在发布白皮书之前，堪培拉对北京的措辞在最近几个月变得强硬起来，特恩布尔在今年6月警告中国要尊重“其他国家的主权”。
本月早些时候，澳美印日重启了名为“四方安全对话”的外交倡议，这一外交倡议的目的是抗衡中国日益扩大的地区影响力。
另据美国《华尔街日报》网站11月23日报道，澳大利亚在最新公布的外交政策蓝图中表示，应强化与志同道合的邻邦之间的关系，这凸显出在美国的亚洲战略摇摆不定、中国的影响力与日俱增的背景下，澳大利亚陷入了怎样的担忧。
报道称，这份文件描述了澳大利亚的微妙处境与利害关系：中国是澳大利亚第一大贸易伙伴，也是澳大利亚铁矿石、牛肉和煤矿等大宗商品的最大买家，美国则是澳大利亚的长期政治伙伴和安全保障。
鼓动美国介入亚洲事务
据美国《华尔街日报》网站11月23日报道，澳大利亚总理特恩布尔23日公布了由澳大利亚外交兼贸易部起草的外交白皮书。
白皮书称，回顾二战结束后澳大利亚的历史，美国一直是本地区的主导力量，但如今中国正在挑战美国的地位。
报道称，美国总统特朗普提出“美国优先”策略并决定退出有12个成员的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的做法已经让亚洲地区的政府质疑他对该地区所作的承诺，TPP是美国承诺的一个象征，为亚洲国家提供了其他选择，不用单单依托中国这棵大树——中国不是TPP成员。
报告称，澳大利亚应该采取更多措施来鼓励美国继续参与亚洲事务。该报告预计，如果美国退出其在该地区建立的联盟，中国就会“乘虚而入”。
报告指出，如果没有美国的持续支持，建立在规则之上的秩序就会在有效性和自由度上有所下降；该地区的权力可能就会更加迅速地转移，令澳大利亚更难以实现其希望的安全和稳定水平。
文件表示，澳大利亚已经看到地区经济一体化的竞争加剧，包括在基础设施项目的融资上——这几乎不加掩饰地指的是中国的“一带一路”倡议。文件还称，贸易和投资过去曾抑制了战略对抗，如今可能会成为激发战略对抗的因素。
但澳大利亚依赖与中国的双边贸易，去年中澳贸易规模达到1552亿澳元（约合7798亿元人民币）。澳大利亚此前担心，重启与美国、印度和日本的“四方安全对话”可能会激怒中国——四国官员本月在菲律宾会晤，为谈判奠定基础。
报道称，澳大利亚是发达国家中最依赖中国的国家之一，约8%的澳大利亚居民是华裔，美国裔居民只占1.2%左右。在澳大利亚，汉语是排在英语之后使用最广泛的语言，澳大利亚还有大约20万中国留学生，留学生教育是澳大利亚第三大出口产业。
另据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站11月23日报道，澳大利亚14年来发布的首份外交政策白皮书声称欲通过维持美国介入，与志同道合的民主国家展开接触并阻止中俄等大国“为所欲为”，从而在“塑造我们的地区特性”方面怀有更大的雄心。
报道称，这份白皮书描绘了一个充满不确定性的未来，并警告称强国“正在无视或破坏国际法”，中国与日俱增的影响力意味着其邻国“正在以前所未有的方式改变”，它提出的解决之道是澳大利亚需要采取更多措施来塑造其邻国，例如采取更多措施鼓励美国继续参与亚洲事务。
在这份白皮书23日发布前，澳大利亚外长毕晓普表示，将扩大与美国的协议。根据目前的协议，澳大利亚允许美国海军陆战队在其境内轮岗驻防和部署隐形战机等先进军用设备。
毕晓普说：“我们必须作好准备，用为我们的利益服务的切实方式支持美国成为全球领导者。”
中方驳斥不负责任言论
据俄罗斯卫星通讯社11月23日报道，中国外交部发言人陆慷23日在例行记者会上表示，中方严重关切澳大利亚外交政策白皮书在南海问题上发表的不负责任的言论。
陆慷表示，白皮书总体积极评价中国发展和中澳关系，但在南海问题上发表了不负责任的言论，中方对此表示严重关切。
他强调，当前南海形势已明显趋缓趋稳，澳大利亚不是南海问题当事方，也反复表明其在有关领土主权争议上不持立场，中方敦促澳大利亚方面恪守承诺，停止在南海问题上发表不负责任的言论。
另据英国《金融时报》网站11月23日报道，澳大利亚智库洛伊国际政策研究所执行所长迈克尔·富利洛夫表示，这份白皮书标志着此前的工党政府所发布的《亚洲世纪中的澳大利亚》白皮书中的基调发生了变化，澳大利亚工党政府把中国崛起视为一种几乎完全积极的环境。
此外据德国之声电台网站11月23日报道，澳大利亚同中国之间建立了紧密的经贸纽带，但是中国对澳美之间的军事同盟关系心存疑虑。
澳大利亚国立大学中华全球研究中心副主任葛丽说：“堪培拉政府在承认从中国的崛起中获得经济利益的同时，也试图能‘摆脱掉中国’。”
外交白皮书中使用了120次“印太”，但没有使用一次“亚太”的说法。葛丽分析说，这实际上就是放弃前30年的外交努力，现在要将“亚洲”从“亚太”这一概念中剥离出去。
报道称，近些时间美国和它的一些盟友热衷于讨论“印太”概念，用“印太”替换“亚太”的目的是削弱中国的影响。
澳大利亚对中国的“一带一路”倡议表现出的兴趣有限，外交白皮书中也只提到一次。葛丽说：“我们紧抓过去，宁可抓着救生衣不撒手也不肯建造一艘新船。”
又据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站11月23日刊文称，澳大利亚是一个处在强大的中国影响之下、同时担心美国已经丧失领导地位的国家，这些担心是特恩布尔政府外交政策白皮书背后的动机。
文章称，白皮书中的一个突破性概念是，澳大利亚应当着手之前从未做过的一件事，那就是平衡，是一群国家团结起来抵消或制衡一个无比强大国家的实力。但白皮书并没有明说澳大利亚和该地区的其他国家应当团结起来制衡中国日益增长的实力，但暗示是明确的，即无需等待美国，澳大利亚必须采取行动。
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