新研究显示，女性单身比男性单身更快乐，因为对女性而言处于恋爱关系中要比男性更辛苦。
数据分析企业英敏特公司所做的调查显示，61%的单身女性对于单身状态感到快乐，而单身男性中有这种感觉的比例为49%。该公司还在调查中发现，75%的单身女性在过去一年中没有主动寻找恋情，而这一比例在单身男性中为65%。
造成这种情况的原因被认为是，对女性而言，身处一段异性恋关系中实际上是十分辛苦的，且与男性相较通常需要付出更多的努力和劳动。
英国埃塞克斯大学的埃米莉•格伦迪教授告诉记者：“有证据表明，女性做家务的时间比男性要长，而且我认为她们还会做更多情绪性工作。”
从花更多时间和金钱保持自己的外表，到做更多家务以及为解决问题或争吵而付出更多努力，对女性来说，身处异性恋关系中通常要付出大量的努力。
而且，女性单身比男性单身更快乐。女性本身更擅长社交，且更有可能拥有她们觉得在需要时可以求助的密友。格伦迪解释说：“女性往往更擅长建立替代性社交网以及结识其他知己，而男性在这方面往往严重依赖自己的妻子，且拥有的其他社交关系也少一些。
当然，许多研究都有一个共同的发现：没有伴侣的女性倾向于进行更多的社交活动，而男性的情况则恰好相反——没有伴侣的男性的社交活动往往要少得多。”
还存在这样一个事实，即以单身女性为耻的观念正在逐步改变。老处女和光棍的概念逐渐过时。社会终于开始认识到，许多单身女性之所以不恋爱结婚，是因为她们真的乐于保持独立、用自己的时间做任何想做的事，她们真的不需要其他任何人。
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