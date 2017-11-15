解放军将加强海外实力投射

国防分析家认为，中国正在进行的军事组织改革——包括一些重要的指挥和控制改革——可能会让中国向印度洋和印度洋以外地区投射军力，但会在同印度的边界上减少冲突。
习近平在上月召开的中共十九大上已经表示，要到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。这是“中国梦”的一部分。“中国梦”这个概念渴望建立一个强大的中国，还包括建立一支强大的军队。
一位分析家说：“习近平在十九大报告中还提到了‘发展利益’。这指的就是中国的全球利益，例如它在吉布提的基地，建造更多数量的基地，以及人民解放军保护这些利益的需要。因此，人民解放军的作用会从维护领土利益扩大到维护全球利益。”
然而，五角大楼的一份报告说，中国推动领土权益和它不断增加的军事能力的自信行为可能导致印太地区的国家同美国进行密切联系。
中国一直在西亚、非洲、南美和欧洲部分地区增加它的全球投资。这些努力还构成它的“一带一路”倡议的一部分。该倡议旨在推动它的全球角色。
中国军队的组织结构正处于变动中。一位专家说：“它还没有全面确定下来。在今后五年中，中国没有理由在地面上变得咄咄逼人。”
此外，军事改革还改变了指挥和控制结构。根据这位专家的说法，这意味着，对抗不可能增加，但中国肯定会在南海、印度洋和太平洋投射实力。
另一位专家说：“无论中国进行多少现代化建设，在它和印度的问题上，它们之间是山地，在山地，任何先进能力都会削弱。因此人们不得不注重地面部队。印度也在关注它自己的现代化。但如果中国加入一场冲突，它的能力将大幅退后好几年。因此这种能力发展更多是一种实力投射。”
中国实力投射的一个例子是其海军向西太平洋和印度洋进行的“远洋”部署。
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