十九大后“首虎”为什么是鲁炜？中共中央网信办：他是一个典型的“两面人”

中共中央反腐败工作又有新进展。“中共中央宣传部原副部长鲁炜涉嫌严重违纪接受组织审查。”21日晚，这则只有短短25字的消息在中央纪委监察部网站一经公布，立即引发舆论强烈关注。
中央纪委网站刊文称，这是党的十九大后公布的第一位中管干部纪律审查消息，距十九大闭幕还不足一个月。人们一边在感受党中央反腐败坚定决心的同时，也许会问：十九大后落马的第一位正部级官员，“首虎”，为什么是鲁炜？
“首虎”落马，中央网信办连夜召开大会传达中央决定精神
11月21日晚，中央决定对鲁炜涉嫌严重违纪进行组织审查的消息公布后，中央网信办分别于当晚和22日上午召开室务会和全办党员干部大会，传达学习中央决定精神。
会议一致认为，中央决定对鲁炜涉嫌严重违纪进行组织审查，坚决拥护中央决定，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
会议指出：鲁炜是一个典型的“两面人”
会议指出，鲁炜曾经担任中央网信办主要负责人，但他严重背离了党性原则，严重违背了党中央对党员领导干部的纪律要求，严重污染了网信办的政治生态，严重败坏了中央网信办和网信干部队伍的形象，严重危害了党的网信事业健康发展，是一个典型的“两面人”。鲁炜不能代表网信办的形象，恰恰是败坏了网信办的形象，他涉嫌严重违纪，影响极其恶劣，后果极其严重，教训极其深刻。
中央网信办全体干部要旗帜鲜明地与鲁炜划清界限，坚决全面彻底肃清鲁炜对网信办和网信系统的恶劣影响。
十九大后“首虎”落马 机动式巡视作用彰显
昨日，中央纪委监察部网站回应称，鲁炜的落马正是中央机动式巡视的成果。今年3月到4月，十八届中央的最后一轮巡视，也就是第十二轮中央巡视，曾对四家单位试点开展机动式巡视，其中就包括中央网络安全和信息化领导小组办公室。
机动式巡视是十八大以来巡视制度的一项重要创新，被称为“游动哨”、“突击队”。它与常规巡视最大的区别在于，问题导向更加鲜明。巡视组是有备而来，奔着问题去，目标明确，讲求“短平快”，紧盯关键岗位人员、要害部门和知情人，出其不意、攻其不备，快速、高效、精准突破。
此次对中央网信办机动巡视反馈中，中央巡视组除了指出中央网信办存在的一些主要问题，同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。
中央纪委监察部网站刊文表示，鲁炜曾于2014年5月至2016年6月任中央网信办主任。仔细品味巡视组反馈的这些问题，鲁炜之落马，也就不足为奇。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost