印医院给死者家属开2.5万美元账单：光手套就用了1600双

英媒称，德里附近一家医院日前对一名死于登革热的7岁女孩的家人开出2.5万美元账单，这一做法在社交媒体上激起的公愤令印度卫生部长下令展开调查。
据英国广播公司网站11月21日报道，死亡女孩的家人说，医院要求他们为两周时间里用掉的600多支注射器和1600双手套付费。
报道称，上周，这家人的一位友人在推特网站上发文表达愤怒之情，这一推文得到超过一万次转发。
报道称，位于德里市郊古尔冈的这家私立医院为收费做法进行了辩护。
据报道这份账单有20页长，其细节已经在推特网站上流传。有人指责说，这家医院血糖试纸等用品的收费过高。
卫生部长J·P·纳达在推特上说：“我们将采取一切必要行动。”愤怒的网民开始在福蒂斯纪念医院的账号下发表推文。
但是，福蒂斯纪念医院发表声明说，他们遵守了标准的规程，并补充说“按照全球公认的感染控制规范，在重症监护室中对机械通气患者进行护理需要消耗大量用品”。
报道称，这位名叫阿迪娅·辛格的女孩于9月去世。她在8月份被确诊罹患登革热，并在临近当月下旬时病情恶化后住进福蒂斯纪念医院。
她的父亲贾扬特·辛格对当地媒体说，她第二天就上了呼吸机。他说：“我们被告知（她的）大脑可能存在一些损伤。”但他说，当时并没有做核磁共振成像（MRI）。
医院在一份声明中说，她“因罹患重症登革热而入院，随后发展为登革休克综合征”。声明补充说，医院时刻让她的家人知晓她的“危重病情”。
辛格先生承认，他们要求女儿出院，尽管医院不建议这么做。但他说，女孩没能出院便在医院内死亡。
报道称，在脸书网站上发布的一条情绪激动的状态更新中，这位父亲说当时他们家不得不自己找一辆救护车，并说令人感到震惊的是，“医院拒绝提供救护车把我们亲爱女儿的遗体运回家”。
他后来说，医院还要求他们退还女孩遗体上的病号服，并为之付费。
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