腾讯扩大海外版图：微信支付进军马来西亚

据外媒11月22日报道，腾讯获批在马来西亚推出微信支付，这也是腾讯第一次在国外推出手机移动支付。
腾讯有意将微信推向国际市场。在马来西亚获得授权后，腾讯就着手在马来西亚推出微信支付。据了解，微信在马来西亚拥有2000万每月活跃用户。
实际上，向国外用户推广完整的微信体验是腾讯的一项长期重要战略：微信在国内市场已接近饱和, 这意味着腾讯未来的增长将取决于国际市场的推广程度。在国内市场中，大约83% 智能手机用户使用微信作为聊天软件。而在中国一线城市，微信的普及率更是达到了93%。微信的嵌入式支付功能可以提供更多服务，这推动了微信的海外推广。微信的成功推广得益于其它吸引和留住用户的能力。微信具有一站式服务，用户可以登录微信与朋友聊天、预约、付款、呼叫出租车、购物等。此前，由于微信推出的支付服务具有局限性，微信只在中国内地和香港提供本地化服务。
腾讯开拓微信的国际市场同时，发现马来西亚是一个特具前景的市场。马来西亚是新兴智能手机市场增长最快的国家之一。在该国，智能手机普及率有望从2016年的69%上升到2020年的76%。也就是说，到2020年, 马来西亚将是东南亚地区智能手机普及率最高的国家。手机是马来西亚用户上网的主要工具。腾讯瞄准马来西亚市场对其全球推广具有重要意义。
腾讯公司战略与投资的高级主管Grace Xia表示，马来西亚与中国在人类行为方面有着许多相似之处，这表明，中国的品牌和产品在本质上对马来西亚用户具有吸引力。（环球网）
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