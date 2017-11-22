日本史上最大规模经济团访华推动经贸交流

《日本经济新闻》网站11月20日刊载题为《日本派出史上最大规模经济界访华团》的文章称，日本的日中经济协会、日本最大经济团体经团联和日本商工会议所于11月20日派出联合访华团访华。因中日首脑会谈而出现升温的两国关系改善的气氛能否对经济交流产生积极影响成为关注的焦点。
文章称，受人工费上涨影响，中国今后将采取什么样的经济政策？日本方面希望借此次访问之机揣摩中方的姿态。
文章称，访华团成员包括日中经济协会会长宗冈正二、经团联会长榊原定征以及日本商工会议所会长三村明夫。访华团11月20日至23日访问北京，之后将访问广东。日中经济协会从1975年开始派出由日本经济界高层组成的访华团访华，从2015年度开始上述三团体联合访华。
文章称，在此次访华团中，三井不动产的岩沙弘道会长、三菱商事的小林健会长以及三井住友金融集团的国部毅社长等人也参加。此次访华团合计约有日本250位经济界人士参加，为史上最大规模。
文章认为，各方关注的焦点之一是中国政府将派谁会见访华团。中方派出的出席者往往能直接反映当前的中日关系。
文章称，日本经济界关心的是中国高层的经济政策。打探中国的商务规则也将成为重要主题。关于中国的“一带一路”倡议，日本经济界也希望寻找商机。
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