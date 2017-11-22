宋喆案情内幕揭秘：开房200次 涉及10余名女性包含数名女演员

11月21日消息，有知情人透露宋喆案内情，他称有证据表明，宋喆在一段时间内开房200余次，开房对象涉及10余名女性，其中包括几位无名女演员。宋喆目前被认定涉嫌职务侵占和挪用王宝强公司资金高达400多万元。
据知情人士透露称，因涉嫌职务侵占罪被刑拘的涉案人员除宋喆，还有另外三人，全部是王宝强公司的工作人员，三人中有一人是宋喆的亲戚。马蓉和宋喆主持王宝强公司工作时，宋喆把自己的几位亲戚塞进公司，王宝强与马蓉决裂，宋喆也离职。之后王宝强核查公司账目，发现有一笔50万的收入之前被宋喆转到他的一位亲戚银行户头上，由此发现了宋喆涉嫌职务侵占的线索，并进行报案。
知情人士透露，这起案件警方目前已传讯了将近20人，马蓉被四次传讯，据警方调查和宋喆等涉案人员交待，宋喆目前被认定涉嫌职务侵占和挪用王宝强公司资金高达400多万元，除此之外，还有一些宋喆和马蓉在美国购房、购物以及出国旅游的花销，宋喆都推到了马蓉身上。
同时据调查，有证据表明，宋喆在一段时间内开房200余次，开房对象涉及10余名女性，其中包括几位无名女演员。
据知情人士透露称，宋喆被刑拘后在看守所的信息登记并未使用真实姓名，而仅仅用编号登记，而使用编号登记主要针对知名公众人物，以避免不必要的麻烦，普通人则以真实姓名登记为准，宋喆并非公众人物，却因为牵扯到艺人王宝强，而享受到公众人物专属“待遇”。据悉宋喆被刑拘后，其家人心急如焚，想方设法“拯救”宋喆，在看守所内，犯人用于购买日常用品的个人账户一个月只能储存2000元，而宋喆在看守所的个人账户据说达到了2万元。
马蓉将被另案起诉，为何“示好”王宝强不愿离婚？
宋喆涉嫌职务侵占数百万元，马蓉数次被传唤，为何能泰然无事呢？据知情人士称，主要是因为马蓉和王宝强的夫妻关系，公司财产为夫妻共同拥有，难以认定马蓉涉嫌职务侵占，不过目前王宝强正准备以婚内转移财产为名对马蓉提起诉讼，但这起讼诉属于民事案件。
前不久据媒体报道，在离婚案开庭审理中马蓉通过律师向法庭表示，她拒绝离婚，称自己和王宝强还有感情。知情人士证实了媒体的报道，该人士分析认为马蓉此举主要目的是拖延时间，目前王宝强的演艺事业仍在继续，这样在离婚之前王宝强挣得每一笔钱马蓉仍能以妻子名义要求分得“一杯羹”。
据知情人士证实，王宝强是无意中发现了马蓉和宋喆之间的“奸情”，之前有人向他透过风，他不愿相信，某天马蓉把自己私下和宋喆联系的手机落在家里充电，被王宝强无意发现自己和老婆竟和宋喆已夫妻相称，除了手机微信外，王宝强并没有马蓉和宋喆通奸的直接证据，但宋喆妻子却有自己丈夫和马蓉的相关视频，并提供给了王宝强。
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