军费不足削弱美军战斗力 海军战机仅有一半能参战

美国《外交政策》双月刊网站11月22日发表了马克斯·布特的题为《美国军队没有足够经费履行其职责》的文章。
在今天的华盛顿，防务预算是一个——至少在防务政策圈之外——乏人谈论的最严重问题。
有许多的苗头表明，防务预算太低以至于无法实现美国的全球承诺，而且军队的战备状况正在遭遇危险的后果。今年6月，国防部长马蒂斯就曾告诉众议院军事委员会，退役4年后重返军界的他对于自己“亲眼目睹的、我们军队的战备状态感到震惊”。
防务分析家丹·古尔说：“（美国）陆军50多个旅级战斗队中只有3个获得了参加实战所需的充分的人员、装备配备和训练……由于缺乏零部件和维护经费不足，海军和海军陆战队的一线战斗机目前只有大约一半可参战。此外，空军缺少大约1000名飞行员，而其规模在过去10年里大幅缩小了。”
不过尽管存在这些短缺，军队——尤其是海军、空军和特种作战部队——的“行动节拍”却依旧马不停蹄。美国传统基金会在其2018年《美国军事实力索引》报告中指出，总体上“美国的军事状态被评定为‘尚可’，并且正在趋向于‘薄弱’”。传统基金会的分析家们把陆军和海军陆战队的状态评为“薄弱”，海军和空军则评为“尚可”。军方不得不放弃了其自1945年以来坚持的同时进行两场大型战争的历史性承诺——这超出了其现有的能力。
当我们看到美国的对手——包括俄罗斯、中国、伊朗——在迅速扩充他们的武器库时，这些趋势尤其令人感到震惊。俄罗斯和中国现在列装了令美国海军难以察觉的超静音柴电潜艇。
在这个问题上，特朗普政府的态度和他的前任们没什么不同。请注意，特朗普有大把时间对从全国橄榄球联盟到“小火箭人”的各类目标发表意见，却绝对不会就防务开支发表任何意见。即便是支持增加军费的国防部长马蒂斯，也没有一心一意把此事作为当务之急。
正如参议院军事委员会主席约翰·麦凯恩所说：“我们正在拿我们最优秀成员的生命赌博，我们现在正在看到代价——即一支装备老化、不足以及过度劳累、紧张的军队在遭受悲惨且可预见的损失。”这场赌博将继续下去，而输家将会是那些宣誓要保卫美国的军人们。
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