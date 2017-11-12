中国出现越来越多全职奶爸

“各位宝宝和宝妈们，大家好，现在开始上课。”在辽宁沈阳的一家亲子早教中心里，十几名家长正怀抱着孩子，围坐一圈，接受早教课。
参加早教课的宝宝都还不到１岁，上课的时候他们基本一直依偎在大人怀里。在这些家长中，周强（化名）显得有些突兀。
“刚开始上早教课那会儿非常尴尬，只有我们家孩子是爸爸带着。老师上课叫家长们的称呼也都是‘妈妈们’‘宝妈们’。”周强说。
今年３４岁的周强是一名全职奶爸。“孩子从一出生就是我在带。”周强介绍，“我带孩子带得好，慢慢地我也和其他‘宝妈’打成一片，大家经常会交流一下育儿心得，分享婴儿用品的链接。”
周强的妻子是一家外企的高管，工作忙碌但收入可观，而且他妻子不久后可能还会升职。“我觉得还是自个儿带孩子更放心。”周强笑道，“我挣得没媳妇儿多，干脆就辞职在家照顾孩子了。”
在中国，虽然传统“男主外，女主内”思想在很多人脑海里根深蒂固，但由爸爸主要承担照顾孩子重任的中国家庭越来越多，人们有时把周强这样的爸爸称为全职奶爸。
如今，中国成年男性能对“父亲”这一角色产生更多认同感和责任心。在孕产保健辅导课中，可以经常看到准爸爸和准妈妈共同出席课程。
另一方面，随着“全面二孩”政策落地，中国多地纷纷出台了关于陪产假的规定，让越来越多的男性有更多时间照顾家庭。例如中国中部的人口大省河南规定，依法登记结婚的夫妻，女方在享受产假期间，男方可享有１个月的护理假。
辽宁社会科学院社会学研究所所长王磊说，中国家庭的男女角色正悄然发生着变化，男人越来越多参与到家务育儿中，女性也承担起了原来社会更多赋予男性的责任。
“随着男女平等观念的深入，养家糊口的责任不只属于男性；而这也带动了就业市场性别结构的变化，女性也有了更多的就业机会。”王磊说。
尽管如此，在中国，依然有人对全职奶爸存在偏见。和一些发达国家相比，社会上对这一群体的认可度仍有待提高。
李天（化名）是一位带娃４年的全职奶爸。在享受孩子成长带来喜悦的同时，李天坦言，有些人的眼光还是比较传统。
“比方说，我带着孩子在小区散步，就有人问‘你一个爸爸带孩子呀？你们家谁挣钱啊？’”李天无奈地说，“有些邻居偶尔还会用异样的眼光看我。”
即便这样，李天还是打心眼里感到自豪：“有一次我带孩子去医院打点滴。医生说像我这样陪孩子看病的爸爸并不多。听了这话我特别高兴，因为我履行了一个父亲应尽的责任。”（新华社）
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