东盟峰会声明对中语气更软

近年来，中国在南海的军事化努力成为东盟及其伙伴国领导人定期会议上的讨论焦点。这些伙伴国有美国、曰本和中国等。但上周在马尼拉举行的会议上，东盟成员国在这一问题上的态度变得更温和，不愿详细讨论这一问题。
2014年以来，东盟峰会的声明往往对中国在南海的行为表示“严重关切”。
阿基诺三世领导下的菲律宾政府身处东盟阵营的最前线，批评中国的行为咄咄逼人，称其行为旨在建立对争议领土的有效控制。菲律宾还向海牙仲裁庭提交诉状。
但向2016年当选菲律宾总统的罗德里戈•杜特尔特成为2017年东盟峰会主席以来，主席声明的语气发生了变化。
在4月的声明中，有关南海的部分使用了较温和的言辞：“我们注意到，一些领导人就该地区最近的发展表达了关切。”上周的声明则完全没有提及“关切”，而是说“注意到东盟与中国之间的关系日益改善”。
去年10月，杜特尔特访问北京，与习近平主席举行会谈并达成协议，两国将在南海问题上妥善管控分歧。
显然，针对中国在南海的行为，东盟改变了语气，是中国通过经济合作成功赢取了菲律宾及东盟其他一些成员国的支持。另外，美国和曰本出于自身原因，也改变了对中国的态度。
访问亚洲期间，在“美国优先”政策之下，特朗普总统优先考虑美国的经济利益。在与东盟领导人的会议中，他一再呼吁因核武器和弹道导弹计划向朝鲜施压，但人们认为他并未讨论南海问题。
在东盟以及涉及东盟、日本、中国和韩国的会议上，安倍晋三首相一再克制，不去触及南海问题。随着中日关系逐渐缓和，据称安倍重视尽早安排与中国国务院总理李克强和韩国总统文在寅的三边会谈。
2002年，东盟和中国签署了《南海各方行为宣言》。该宣言呼吁各相关方通过和平方式解决领土和司法争端，不要威胁使用武力或使用武力。下一步是通过南海行为准则。
上周，东盟峰会主席声明“再次重申了维护和促进南海的和平、安全、稳定、海上安全、基于规则的秩序以及航行自由和飞行自由的重要性”，并“强调了各方一切活动保持非军事化和自我克制的重要性”。
显然，东盟和中国达成的任何行为准则都应该具有法律约束力，以实现该声明提及的目标。
东盟和中国必须再次确认以下原则：法规是和平与繁荣的先决条件，然后还应达成包含具体措施的协议，这些具体措施将以透明的方式在南海践行这一原则。
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