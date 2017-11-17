女子办结婚证 竟找回失散22年的亲生父母

出去找表姐玩，4岁的阿芳（化名）在后面跟着走丢了。怎料，22年后，她要办结婚证，补办身份证时，竟因此找到了失散22年的亲生父母。今天上午9时许，在晋江刑侦大队，双方终于再次见面。
找表姐玩却走丢，好心人收留后送养
1996年，阿芳的亲生父母王先生夫妇来到晋江，在陈埭花厅口村一家工厂打工。他们家和阿芳的姑妈家距离就50米，经常来往走动。
“那年的农历五月二十七日，她说要去找表姐玩，从此再也没有回家。”王妈妈说，那天早上，她起床给家人做完早餐后，有点累，又回到床上睡个回笼觉。
过了不久，4岁的阿芳跟妈妈说，要出去找表姐玩。“两家这么近，她也经常去。”王妈妈后悔地说，可没想到姑姑当时刚好抱着表姐出门，阿芳在后面一路跟着，但姑姑并不知道，走着走着，阿芳便跟丢了。
原来，当时阿芳自己走到青阳高霞社区了。“我记得我坐在一家老人会外面的石头上，一个阿婆可怜我，端了一碗米线给我吃。”阿芳回忆，阿婆还收留了她。
她在阿婆家里住了几个月，后来因为阿婆没钱给她办户口，就把她送给了村里的一对夫妻抚养。阿芳在这户人家也只待了几个月，因为同样的问题，又被陈埭涵埭的一位奶奶带回家，给儿子当养女。
办结婚证采血，意外找到亲生父母
今年年初，阿芳要结婚了，在晋江办理结婚证时，要求要有身份证。她去补办身份证时，派出所民警发现她与养父家是非亲属，就进行采血入库。
没想到，阿芳竟因此找到了亲生父母。今天上午，王先生夫妇特地从贵州赶到晋江来认亲，阿芳也从丈夫的老家湖南赶来。
“她走丢的时候，我还在上班，听说女儿不见了，我马上回来，叫上所有的亲戚朋友，一起帮忙找了一天一夜，一直找不到。”王先生含着泪说，女儿走丢的这些年，他们去很多地方打工，一直没有放弃寻找。“找到她，是我们一家人的心愿。”
但是，王先生夫妇却接二连三遭到更重的打击。2008年，阿芳的哥哥因病去世了。2013年，王妈妈再生下一名男孩，但才出生一天便夭折了。“现在只剩找回女儿还有点希望，所以我们也更迫切要找到她。”王先生说。
认亲现场，阿芳和父母抱在一起，禁不住痛哭。她告诉爸妈，现在自己也当妈妈了。女儿今年一岁，在湖南老家。“看，跟我小时候很像吧。”她给爸妈看女儿的照片。
认亲后，阿芳说，希望爸妈能和她一起回湖南，跟婆家那边一起见个面。“那太好了，还能看看外孙女。”王先生夫妇说，他们如今只剩下阿芳一个女儿了。他们也希望阿芳以后能多回贵州去走走。
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