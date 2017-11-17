丈夫将妻子双11买的万元商品退货 妻子闹进派出所

刚刚过去的“双十一”，家住南充某小区的小丽（化名）在网上购买了1万余元商品，但丈夫得知此事后，果断将她网购的货物全部办理了退货，丈夫的举动让小丽怒不可遏，随后报警。
11月12日中午时分，南充市顺庆区公安分局华凤派出所接到一起报警电话，一名女子在电话里称自己被丈夫殴打，报警人正是小丽。接到报警后，陈警官随即赶往小丽家中了解情况，据处警民警介绍，在“双十一”当天，小丽在网上疯狂购物，先后购买了1万多元的物品，并全部付账等待发货。不过，丈夫一开始对她的网购行为并不知情。
直到第二天，小丽的丈夫在登录购物网站时，发现妻子前一天竟然在网上够买了1万多元的商品，而且很多商品在他看来根本不实用的。随后，他对妻子购买的商品办理了退货处理。但事情并未就此结束，小丽得知丈夫私自将自己的精挑细选的商品办理了退货后，大为光火，二人随后发生争吵打架，电脑、花盆全都摔在地上。
民警表示，小丽和丈夫30来岁，平时感情很好，这次发生如此激烈的冲突纯碎是因为网购惹的祸。最终经过民警的耐心调解，夫妻二人表示愿意和解，事情终于告一段落。
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