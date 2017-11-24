中国出新规监管制止网络小额贷款公司疯狂生长

美媒称，中国政府已采取行动制止网络小额贷款公司的疯狂生长。
据美国《华尔街日报》网站11月23日报道，《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》（简称《通知》）显示，中国互联网金融风险专项整治工作领导小组已要求地方政府停止新批设互联网小额贷款公司，禁止新增批小额贷款公司跨省（区、市）开展小额贷款业务。该小组的成员中包括中国央行。网络小额贷款通常是高息短期贷款。
报道称，近几年，在中国提供网络贷款和投资产品的金融科技公司数量大增，监管机构不得不与时俱进，根据形势发展出台相应的监管措施。在一些网络投资平台倒闭造成轰动后，中国政府去年限制了个人可通过P2P网贷平台借款的数量。
报道称，中国政府本周出台的措施主要针对大量初创公司，这些公司向大学生、农民工、蓝领工人以及其他以年轻人为主的消费者提供低至100美元的贷款，这些人因缺乏个人信用记录而难以获得银行贷款。
彼得森国际经济研究所研究员Martin Chorzempa称，中国金融科技行业正在迅速发生变化，例如，网络小额贷款公司在某个省被关闭后，又设法在其他地方获得执照。他称，这方面的监管一直非常宽松。
报道称，根据中国央行的数据，截至2017年年中，有超过8600个网络平台和实体公司提供小额贷款，贷款余额近人民币1万亿元。
根据中国媒体的报道和行业分析人士的说法，有些网贷机构收取令人咋舌的利息和手续费，有时还会暴力追债。在有报道披露“校园贷”乱象之后，中国银监会收紧了针对向大学生放贷的规定。
报道称，小额贷款机构并不吸纳存款，其资金来源包括银行、同业贷款机构和正规银行系统之外的其他渠道。由于许多公司都想进入这个利润丰厚的行业，监管部门发放的牌照数量大幅增加。
在11月21日下发的《通知》中，监管机构警告地方政府部门称，“部分机构开展的‘现金贷’业务存在较大风险隐患”。
一位不愿透露姓名的监管官员表示，已经获得牌照的网络小额贷款机构目前获准运营，但可能会逐步出台限制该行业增长的更多规定。
该官员称，这些互联网小贷公司存在监管套利现象，它们从地方政府获得牌照，而不受中央政府监管。他说，最新规定代表着一切将回归常态。
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