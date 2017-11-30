印度欢呼拿到新加坡军事基地：影响力延至南海

近日新加坡与印度举行两国空军联合军事训练，新加坡空军本次派出六架F-16C/D战机，印度空军则派出Su-30MKI战斗机。国防部长黄永宏11月28日到访印度西孟加拉邦的卡莱昆达空军基地视察训练，并乘坐“光辉”LCA战机升空，他称LCA战机是 "非常好的战斗机"。（来源：河婆大脚ason007）
正在印度访问的新加坡防长黄永宏29日与印度防长西塔拉曼达成两国海军合作协议，内容包括海洋安全合作、举行联合演习、短暂使用对方海军设施并提供后勤支持等。黄永宏在解释该协议时提到，新加坡欢迎印度海军来樟宜海军基地，这令印度媒体十分兴奋，有媒体欢呼“印度海军拿到马六甲东端的后勤基地”，也有不少在感叹“印度在南海附近的存在感将增大”。
《印度教徒报》29日称，结束防长对话会后，黄永宏在与西塔拉曼的联合记者会上表示，新加坡希望在马六甲海峡和安达曼海域扩大与印度的合作，“我们都意识到马六甲海峡和印度洋区域是重要的航道，我们都希望更多、更积极地参与马六甲海峡及安达曼海的行动”。印度《经济时报》称，两国防长还重申了在国际法框架下确保自由航行和自由贸易的重要性。有记者问，印度海军是否能进入新加坡海军基地，黄永宏回答说，欢迎印度海军使用新加坡樟宜海军基地，“我不仅欢迎还鼓励印度海军常来，双边海军协议中就包括相互的后勤支持”。该报道强调，樟宜海军基地靠近南海。
《印度论坛报》29日称，印度将安排海军舰艇在新加坡加油补给，这一重要战略进展可能引起北京的注意。这是印度与马六甲海峡以东国家签订的首个军事后勤协议，表明印度海军正在向东转移。过去十年间，印度确定了其首要利益区是霍尔木兹海峡和马六甲海峡之间的海域，马六甲以东海域是第二利益区，此举将增强印度与东盟十国的互动。《印度时报》称，目光紧盯中国的印度近年来努力加深与东盟国家的军事联系。印度为越南提供军事补给和潜艇驾驶员训练，很快还要帮越南培训战机飞行员。此外，印度还向印尼提出，帮助该国海军进行潜艇训练。
《印度教徒报》称，连接太平洋与印度洋的咽喉要道马六甲海峡是重要的贸易航线，被中国视为该国能源补给线上的“薄弱点”。今年早些时候，印度海军开始在马六甲海峡出入口部署军舰，紧盯中国在印度洋地区日益增加的活动。《印度论坛报》提到，美国国防部今年的一份报告指出，“马六甲海峡对天然气和石油运输至关重要，中国特别依赖南海和马六甲海峡这样畅通的海上航道……2016年，中国大约80%的石油和11%的天然气都是通过南海和马六甲海峡进口的”。
清华大学国家战略研究院研究员钱峰29日接受《环球时报》记者采访时表示，印度目前已经在安达曼群岛设有三军司令部，拥有很强的防御力量，扼守马六甲海峡西部出口。现在与新加坡达成海军协议后，印度海军将能定期访问新加坡海军基地，其影响力将拓展至马六甲海峡的东端，拓展到南海和亚太地区。钱峰说，一直以来印度和新加坡外交军事合作十分紧密，新加坡空军借用印度的场地进行训练。新加坡与印度签署海军合作协议符合新加坡的外交与防务思路：与大国形成平衡关系。
黄永宏此次访印还谈及一些地区性议题。在印媒近来颇为热衷的美日印澳四方军事合作问题上，黄永宏直接表达反对立场。他表示，建立一个集团与另一方作对是无用的。他说，在防御和贸易上搞对峙对地区稳定无益。应该建立一种稳定的系统，使得大国和小国都有途径能以和平的方式解决冲突。（环球网）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost