印度首家孔子课堂在加尔各答成立

印度首家孔子课堂28日在西孟加拉邦首府加尔各答成立。中国驻加尔各答总领事马占武在揭幕仪式上说，孔子课堂的开设是中国和印东部地区人文交往的一件大事，顺应了当前中印人文和经贸交流不断发展的大趋势。
马占武说，中国与印东地区有着悠久的交往历史，早在1771年就有华人到加尔各答创业，这里至今仍有印度最大的唐人街。当前，中国和印东经贸联系日益密切，大量印度企业家赴中国开展经贸交流，越来越多的中国企业也到这里投资兴业。印度掌握汉语的学生供不应求，在就业和事业发展方面有广阔前景。
他表示，希望通过师生的共同努力，孔子课堂能够培养出一大批了解中印文化、为双方交流发挥桥梁作用的人才。
出席揭幕仪式的印度人民院议员迪内希·特里维迪说，印度第一家孔子课堂的开设具有重要意义。西孟加拉邦政府致力于促进对外交往，相信孔子课堂将在促进印中友好和交流方面发挥重要作用。
西孟邦政府妇女事务委员会委员玛丽亚·费尔南德斯也表示，孔子课堂的开设将进一步促进印东与中国文化交流的发展，拉近印东人民和中国人民的距离。她本人也将在此报名学习汉语。
加尔各答孔子课堂由加尔各答中文学校和云南师范大学合作创办，将开展汉语教学、汉语水平考试、中小学生汉语考试、中国留学咨询等业务，并将派教师到当地中小学校教汉语。（新华社）
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