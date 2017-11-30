日本近海再现疑似朝鲜木船

29日上午9点半左右，曰本第一管区海上保安总部(小樽)在北海道松前町西南面的无人岛松前小岛周边海域，从上空发现一艘国籍不明的木船漂浮于海上。
赶往现场的海保巡逻船发现船上有数名船员。该船形状与朝鲜渔船相似，海保将上船检查。在接到有船只漂流到岛上的消息后，海保28日下午展开了搜索。
海保和北海道警方称，28曰在周边巡逻的北海道警方直升机和海保飞机从上空发现松前小岛东部避难港周边至少有7个人影以及木船。
29日发现的船只漂浮到小岛东北约13公里处，海保分析认为很可能为同一艘。
曰本海沿岸近期接连出现可能来自朝鲜的船只。松前町26曰也在海岸上发现了疑似木船船头部分的漂浮物，但与朝鲜的关联尚不得而知。
【英国《独立报》网站11月28日报道】题：载有8员腐烂遗骸的“鬼船”被冲上曰本海滩
—艘载有8具腐烂尸体的小木船目前被海浪冲上了日本海的一处海滩。就在数天前，两具类似的部分腐败的尸体在佐渡岛被发现。
日本秋田县警方和海上保安厅认为，死者可能来自朝鲜。
海上保安厅说，今年从1月到11月22曰这段时间共有43艘据信来自朝鲜半岛的木船被冲上日本海岸或被看到在日本近海漂浮。去年全年则有66艘。
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