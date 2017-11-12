被美国庇护的新加坡少年博客余澎杉的 Facebook账号被禁言

综合讯，新加坡到美国寻求庇护的少年博客余澎杉的Facebook账号被禁言30天。余澎杉在YouTube视频中披露这个消息。
余澎杉前往美国寻求庇护后拘留，他在不久前获准保释。保释之后他在Facebook上就很活跃，并要求支持者捐款。
余澎杉在视频中有播出Facebook禁言处罚的理由。Facebook认为余澎杉的言论违反了Facebook的社区标准。Facebook指出，不允许在其平台上欺凌和骚扰别人。
余澎杉在视频中呼吁大家关注其Twitter账户，并说他的第一个Twitter账户被封后，新账户只有300名关注者。
余澎杉在新加坡曾因为冒犯回教徒和基督徒、侮辱建国总理李光耀而坐牢。
今年3月，他获得美国法庭批准，给予政治庇护，但美国国土安全部对裁决提出上诉。到了9月，美国法庭驳回政府律师对余澎杉获得政治庇护的上诉，并将他释放。
此外，据新传媒新闻报道，18岁的余澎杉，最近受美国哈佛大学的一组学生邀请，到哈佛大学校园出席公开对话会。
据“哈佛开放校园倡议”（Harvard College Open Campus Initiative）的Facebook页面可见，该单位邀请到了余澎杉出席公开对话会，活动将在当地时间星期一（13日）举行，地点是在哈佛大学内的科学中心讲堂。
贴文表示，对话会当天将会有关于余澎杉身世的讨论，接着也会有与学生的公开讨论环节。
余澎杉也在Youtube上载视频，表示自己受邀出席演讲。他说：“他们为我订了酒店和机票，完全免费！”
余澎杉这次的讨论会，是对外开放的活动，而且80%以上的时间是问答环节。
他说，如果有很多“憎恨者”或是“被洗脑的新加坡人”要向主办单位发送“愤怒的信息”以尝试取消这次的活动，那他祝他们好运，“因为'哈佛开放校园倡议'看起来支持言论自由”。
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