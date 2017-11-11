中国警惕日韩采购美军备

正接待美国总统特朗普访问的中国对日本和韩国陆续表示购买美国武器的动向加强了警惕。中国担忧曰韩两国以北朝鲜问题为由提升军事装备性能。中国将被迫应对曰美韩加强安全保障合作的问题。
有关特朗普总统在韩国国会发表演讲强调对北朝鲜强硬姿态一事，中国外交部发言人华春莹8曰在例行记者会上表示中国坚持通过对话协商解决问题，强调希望有关各方共同为缓和降低半岛紧张局势作出积极努力，对表现出不惜行使武力姿态的美国进行了牵制。
中国之所以坚持主张通过外交途径解决北朝鲜问题，是为了避免出现中国的战略稳定因周边环境激烈变化而受到损害的事态。
中国强烈反对韩国部署“萨德”系统，是因为担忧美军借助高性能雷达对中国内陆的军事基地进行监视甚至使中国的弹道导弹无法发挥作用。
中国媒体称，美国正以北朝鲜问题为借口迫使曰本和韩国等盟国购买美国制造的武器，曰韩可能购买一直以来无法部署的武器。
可以说，特朗普总统这次访问曰本和韩国，再次使中国的担忧成为现实。
日本为应对北朝鲜弹道导弹已决定部署陆基“宙斯盾”系统，也在探讨引进“战斧”巡航导弹。这次特朗普总统访问韩国，韩国媒体也报道称韩国可能引进核潜艇。
可以认为，中国今后将与同样对安保环境变化持强烈警惕情绪的俄罗斯统一步调应对曰美韩的动向。
中国10月底与韩国一致同意改善两国关系，韩国政府作出的承诺是，不加入美国反导体系，韩美日安全合作不会发展成三方军事同盟。可以认为，中国将通过暗示或重启“经济报复”对文在寅政府进行牵制。
作为纠正贸易不平衡的一环，特朗普总统要求曰本和韩国购买美国武器，他将对同样拥有巨额对美贸易顺差的中国作出什么要求呢？这一点备受关注。
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