美第一夫人与大熊猫“亲密互动” 登长城获“好汉证”

境外媒体称，在美国总统特朗普10日离开北京启程前往越南参加亚太经合组织（APEC）会议之际，第一夫人梅拉尼娅留在北京参观，在动物园看大熊猫并游览中国长城。
据路透社11月10日报道，在北京动物园，这名47岁的前模特喂了一只名叫“古古”的大熊猫，并了解它的营养和驯养情况。
她向一群挥舞着中美国旗的学生打招呼，在熊猫馆前看着孩子们唱中国民歌，随后给大家发了毛绒玩具。
她说：“非常感谢。”
随后梅拉尼娅在一幅熊猫图上签名，并写下“谢谢北京动物园！很高兴见到古古”。
梅拉尼娅周五晚些时候参观慕田峪长城。这里被联合国教科文组织列为世界遗产。
报道称，与前任美国第一夫人一样，梅拉尼娅利用自己的平台来推动公共事业，如预防儿童霸凌和打击美国阿片类药物的泛滥。她在总统的多国亚洲行中扮演着重要的辅助性角色，在中国的社交媒体上走红。
据法新社11月10日报道，美国第一夫人梅拉尼娅10日在北京参观了长城，还与中国最著名的对外形象大使——大熊猫共同度过一段时间。
美国总统特朗普在结束对中国的国事访问后乘专机赶赴越南参加一个会议，而他的夫人则留下参观了北京动物园，接着又去了长城。
一群小学生挥舞着中美两国小国旗，在动物园迎接美国第一夫人，并领着她来到熊猫馆。
动物园负责人告诉记者，梅拉尼娅与一只大熊猫进行了“亲密互动”。
接下来梅拉尼娅又参观了慕田峪长城。她冒着低温在长城上步行了大约半个小时。
一名官员告诉记者，梅拉尼娅当时说：“这里太美了。非常壮观！”
据香港商业电台网站11月10日报道，未随同美国总统特朗普到访越南的第一夫人梅拉尼娅10日结束对中国的访问，将前往阿拉斯加探望美军，再返回华盛顿。梅拉尼娅下午到北京慕田峪长城参观，她身穿长裙在长城漫步，还在嘉宾名册上留言，指能够体验世界最伟大奇迹之一，令人惊叹，她获赠登上长城的“好汉证书”，逗留约半小时后离开。
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