兰博基尼发布全球首辆“自愈”跑车

兰博基尼汽车公司日前创造出世界上第一辆可以自我修复的跑车。这辆名为“Terzo Millennio”（意为“第三个千年”）的跑车拥有发现并修复车身裂缝的能力。
这辆车可通过传感器给自己“体检”；一旦发现裂缝便使用纳米管填充以防裂缝扩大，从而实现自我修复。
这辆超级汽车是该公司与美国麻省理工学院的研究人员合作开发的。
兰博基尼汽车公司首席执行官斯特凡诺•多梅尼卡利说：“与麻省理工学院合作是一个难得的机会，使我们的研发部门得以发挥本公司一直以来的长项，即改写超级跑车的规则。
现在，我们正在呈现一辆令人兴奋的、理念革新的概念车。鼓舞我们的理念是，欣然接纳如今不可能的一切，打造未来的现实；兰博基尼必须一直为下一代人营造梦想。”
为这辆纯电动汽车提供动为的是超级电容器，而不是常规电池。与电池相比，这辆汽车的能量存储系统可以更快地充电并储备更多电力。
麻省理工学院的米尔恰•丁卡教授补充说：“与兰博基尼开展的这项新合作让我们能大展雄心并打破思维定式，设计出能应对电动跑车能源储备挑战的新材料。”
这些超级电容器是用碳材料制作的，它们比常规电池体积小、重量轻，因而可与车身板件融为一体。
这辆汽车的每个车轮都有自己的一体化电机，可在驾驶过程中提供动力。
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