黎巴嫩总理在沙特宣布辞职 指责伊朗人“操控”

外媒称，黎巴嫩总理萨阿德·哈里里4日突然宣布辞职，指责黎巴嫩真主党和伊朗人“操控”黎巴嫩并宣称担心自己的生命安全。
据法新社11月5日报道，此时正值支持哈里里的沙特阿拉伯和真主党的重要盟友伊朗之间在多个问题上关系紧张之际，分析人士担心总理辞职给这个经历过多次政治危机和暗杀的脆弱国家带来影响。
哈里里去年才担任总理，3日飞抵沙特的哈里里通过阿拉伯卫视台宣称：“我宣布从总理职位上辞职。”黎巴嫩总统新闻处指出，总统米歇尔·奥恩将等待哈里里回国后向其了解“辞职的情况然后作出下一步决定”。
哈里里强调：“我感到有针对我生命安全的幕后阴谋，”他指出，“伊朗在操控本地区国家的命运，在黎巴嫩和其他阿拉伯国家，真主党都是伊朗人的臂膀。”他指责德黑兰“制造国中之国”，打算“在黎巴嫩事务中拥有最后发言权”。
伊朗外交部发言人在一份声明中指出，德黑兰拒绝“毫无根据的指控”，哈里里的辞职是“在黎巴嫩和本地区制造紧张的最新一幕”。
贝鲁特美国大学政治学教授希拉勒·哈尚说：“这是一个危险的决定，其后果可能超出黎巴嫩能承受的范围。”他说：“哈里里可能开启了一场冷战并可能恶化为内战，要知道真主党的军事力量在黎巴嫩无人能敌。”
另据路透社11月5日援引沙特媒体5日报道称，西方情报机构已经警告黎巴嫩总理哈里里有针对他的暗杀阴谋。报道援引接近哈里里的匿名消息人士的爆料，然而黎巴嫩迈亚丁电视台报道说，该国安全部门负责人阿巴斯·易卜拉欣表示，他不掌握任何有关黎巴嫩政治人物面临暗杀阴谋的信息。
此外据英国《金融时报》网站11月4日报道，哈里里的辞职凸显了本地区主要对手——沙特领导的逊尼派海湾阿拉伯国家和什叶派伊朗——之间不断升级的竞争。
报道称，长久以来，哈里里一直是沙特的盟友，他于2016年底被任命为总理。黎巴嫩的民族团结政府包括什叶派组织真主党，几年来，真主党在黎巴嫩和本地区的影响力已经迅速扩大。
美国战略研究所的地区分析家埃米尔·胡卡耶姆说：“有人可能会说，沙特人希望让事态升级并让黎巴嫩走向战争边缘。但实际情况是，哈里里的政府正在失去对外交政策和安全问题的控制，政府已经被真主党主宰，他只是徒有其名。”
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