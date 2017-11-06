美国《时代》周刊：中国经济为赢得未来做好准备

美国《时代》周刊11月13日（提前出版）一期刊发美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默的文章《中国经济是如何做好赢得未来的准备的》称，如今，中国的政治和经济制度已经更为完善，甚至可能比美国的制度更具可持续性。
文章渲染称，美国总统特朗普在11月为期10天的亚洲之行中有很多工作要做。在日本和韩国，他必须让这两个紧张不安的盟友放心——“美国优先”的外交政策并不意味着美国已将地区主导权让出。在越南和菲律宾，他必须传达美国对平衡中国在东南亚影响力的浓厚兴趣。
文章称，最重要的一站是北京。但在他访华之时，全球经济中最为强大的参与者是中国，而非美国。
文章称，如今，中国的政治和经济制度已经更为完善，甚至可能比美国的制度更具可持续性，后者自二战结束以来一直在全球制度形式中占主导地位。据英国经济与商业研究中心预计，尽管美国仍是全球最大经济体，但中国这个新兴大国有望在2029年超越美国的经济总量。
文章称，这与美国可谓息息相关。美元仍是全球储备货币，这种过分的特权可能还将持续多年。但是，美国的力量支柱——军事同盟、贸易上的领导地位以及推广西方政治价值观的意愿——正在被“侵蚀”。
文章称，中国政府会制定一些法律来专门帮助战略产业发展，在技术变革的速度和规模即将成为全球最重要变量的时代，这种级别的保护显得尤为重要。中国政府对其经济更好的控制将有助于承受某些在世界其他地方会产生更大影响的冲击。
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