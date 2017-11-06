印度人对中国产品抵制情绪升温

莫希特•戈吉亚在印度首都新德里附近的诺以达开了一家文具礼品店，店里出售的灯饰全是中国货。戈吉亚对记者说：“印度产灯饰的价格是中国产品的两倍，顾客不愿意掏更多钱。”
双向贸易数据很能说明问题。2016年印度对华贸易逆差达500亿美元左右，约为10年前的10倍。中国的制造业优势为印度总理莫迪推行“印度制造”计划设置了障碍。
结果就是，印度经常项目赤字再度恶化，对经济前景造成了不利影响，毕竟印度仍在消化此前废除大面额钞票和推进税制改革所带来的压力。
现在，在殖民地印度的自由斗士们发起抵制英国产品的运动一个世纪之后，对中国产品的抗拒情绪正在升温。与执政的印度人民党有联系的经济政策社团民族觉醒组织在10月29曰组织了一场抗议中国产品、有巨大影响力的集会，吸引了10多万民众走上街头。
在集会举行几天前，该组织的全国召集人阿伦•欧嘉在炎热、灰尘弥漫的集会场所接受采访时说：“这是迄今为止抗议中国产品主导地位的最大规模集会。我们的青年正在失去就业岗位，我们正在成为买卖中国产品的商人。”
民族觉醒组织称其抵制运动是“第二次经济独立战争”，并声称得到了农民、行业及劳工协会的支持——莫迪2019年的连任竞选同样将依赖这些群体的支持。
伦敦大学国王学院国际关系学教授哈什•潘特说：“这些潮水般涌入的进口中国产品与莫迪政府扩张印度制造业基础的优先目标非常不协调。
这种贸易逆差目前正在成为严重问题。尽管这并非印中经济关系所独有，但既然现在经济结构调整是新德里的当务之急，这将成为印度决策者关注的一个主要问题。”
牛津经济咨询社亚洲经济主管高路易说，在过去10年里，印度出现过数次经济迅速增长时期，它们曾导致对外贸易逆差和通货膨胀率上升，由于政府不得不抑制需求以便让宏观经济恢复稳定，这些迅速增长时期被迫中断。
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