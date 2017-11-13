台湾向美国保证不制造麻烦

台北讯，出席越南岘港APEC峰会的台北代表宋楚瑜今天说，台湾向美国保障，无意在台湾海峡制造麻烦，路透社报道。
宋楚瑜今天被问及他在岘港峰会上和美国总统特朗普及国务卿蒂勒森的良好互动时，作上述表示。
宋楚瑜说：“我们不要在台海制造矛盾，让美国、中国和日本，以及其他人认为我们是麻烦制造者。全世界都不希望台湾成为麻烦制造者。”
“我们希望用和平方式解决相关问题。”
宋楚瑜说，他也和中国国家主席习近平进行了“自然互动”。
去年，蔡英文当选总统后，两岸关系急剧冷冻，中国认为蔡英文要让台湾正式独立，而这正是北京的红线，路透社说。
而蔡英文则表示，希望维持与大陆的和平，但也将捍卫台湾的民主与安全。
蔡英文上台后，北京已经中止了对话机制，并加强了台湾周边的军事演习。北京也挖走两个原先台湾的邦交国，并与之建交。
作为蔡英文出席APEC会议的代表，宋楚瑜在峰会上强调，蔡英文一再谈及寻求与大陆的和平关系及稳定。
本月，习近平在北京对特朗普说，台湾是中美关系中最重要最敏感的议题。
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