看完宋楚瑜“蹭照”特朗普现场视频 台网民：认识到台湾人的悲哀

11月10日至11日，亚太经合组织（APEC）越南（岘港）峰会举行。继去年11月秘鲁峰会后，年逾七旬的台湾亲民党主席宋楚瑜今年再度被蔡英文指定为APEC代表。
整个APEC会议，台媒的关注点集中在宋楚瑜和谁“互动”了，尤其是各国领导人。而当台湾网民看到宋楚瑜与特朗普“互动”的现场视频后，却感叹“真的认识到什么叫台湾人的悲哀”……
10日晚间举行领袖代表欢迎仪式及晚宴。台方代表团顾问李鸿钧11日称，宋楚瑜在晚宴上，与坐在附近的美国总统特朗普等人“自然聊天互动”。
宋楚瑜也自称，会议期间与特朗普“有很好的互动”，还分享了他和美国前总统福特的“故事”。
多家台媒将此作为标题进行报道。台湾东森新闻云12日还报道称，宋楚瑜不时隔着泰国总理巴育，“与特朗普聊上两句”，特朗普“离场前也不忘跟宋楚瑜、宋镇迈（宋楚瑜女儿）合影留念”。
又是聊天、又是合影，一切看得来都挺美的，直到现场视频出来……
福建海峡卫视“今日海峡”11日在脸书贴出网友分享的宋楚瑜与特朗普合影过程的视频，网友还自己配了脑补的对话，并将之成为“宋楚瑜蹭拍照全过程”。
视频中，在特朗普起身离开会场前，宋楚瑜赶紧把自己的女儿宋镇迈叫过来，手指着特朗普“窃窃私语”。
视频截图自“今日海峡”脸书视频
在特朗普与泰国总理巴育合影后，宋楚瑜从特朗普身后蹭过来，向特朗普指自己的女儿。
而特朗普看到宋楚瑜，一脸茫然，看了一眼宋楚瑜女儿后，又回头看了宋楚瑜一眼。
特朗普身旁小哥表情瞩目……
宋楚瑜女儿赶紧过来，特朗普被“两面夹击”，三人挤到了一起。
终于，拍上了照片，可以回去交差了！
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