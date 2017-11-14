中国大陆旅行社抱怨：办入台证比欧洲签证还难 还要像小学生犯错写保证书!

陆客赴台自由行越来越“不自由”。台媒14日报道称，多位台湾旅行业和大陆旅行社看法相同，认为台当局“移民署”“以各种理由影响入台证的办理速度”，不但叫补办一堆证件，还问一些“男女交往多久”的奇怪问题，好像在“查户口”。被退回补件的机率高达5成，“不友善的对待陆客赴台。”
旅行社抱怨：办入台证比欧洲签证还难
据台湾“中时电子报”14日报道，12日晚间，大陆一名网友表示，先前为申办赴台自由行，“在淘宝找了家旅行社代办”，当时可能是旅行社图方便，假冒其他公司名义获得台湾官方放行；等到今年9月，公司真要派他到台湾办公时，却被发现前后两家公司不一，立刻被退回，大陆网友表示，“这辈子可能都去不了台湾！”
此事件在网络引起热议，更多网友指出，近一年多以来，要入境台湾变得困难。
华中地区一家旅行社的经理表示，“想到台湾自由行的人，是对台湾最有好感的一群”，如果连这个也要阻挡，两岸关系将越来越糟。
华南一家旅行社13日表示，直到昨天还在为申请入台证的自由行旅客补件事宜搞得头大。台湾官方要求一些“过去没有的繁琐补件”，比如在职收入证明递上去后，还要求补工资流水帐单，如果提供了户口本和出生证，则要求补公证书。
还有各种理由要让客人写切结书，“要是我的话，看到会要吐血。”旅行社表示，感觉去玩一趟还像小学生犯错要写保证书，其实挺侮辱人格的，难道写了这个就没有人违法乱纪了？“大家会说‘去个台湾怎么要比办欧洲签证还麻烦，还要写保证书’，这就是客人今天对我说的。”他估计自由行被要求补件重审的至少有3成。
华北的旅行社则表示，被要求补件的客人至少5成。基本上非首次赴台的都会被要求出示订房记录，如果去的次数比较多的，要求说明多次赴台原因。“奇怪了，我去台湾多次，就是因为台湾很好啊！为什么还要问这些？真有去干什么坏事的，也不可能真的跟你说嘛！”还有人在台湾有男女朋友，被要求说明男女朋友如何认识的？交往多久？旅行社吐槽，简直实在“查户口”。
台当局：欢迎陆客立场不变
对于大陆网友指出申请赴台许可过程“坎坷”，台当局“移民署”13日回应称，是要求申请人补件、补说明，并非退件；最常见的补件理由是身份不符，会请申请人在线上提出说明。“移民署”还称，台当局欢迎陆客赴台的立场不变。
经常办理大陆业务的旅行社人员透露，近来申请自由行或赴台许可证的陆客申办案，平均1000件约有200至300件被要求补说明。“移民署”对此则称，“没有相关的统计数字”，一切都是依照规章办理。
“移民署”还称，依据“大陆地区人民赴台从事观光活动许可办法”规定，大陆游客申请赴台观光，检附相关文件，向“移民署”申请许可，资料均应据实填写及检附。
依据上述规定，办公人员受理申请并逐案审查，如果应备文件有前后资料不一的情形，有进一步厘清之必要，会依规定请申请人补充说明，申请人应据实说明并尽量检附证明文件即可。“移民署”将会依个案事实状况予以审核查证，申请人无需过度解读或忧虑。一名办公人员称，最常碰到的是身份及职称不符的问题，申请人只需线上提出说明即可。
国台办发言人安峰山曾表示，去年5月以来，大陆游客赴台旅游的人数大幅度减少，同时旅游安全事故也频频发生，台湾有关方面应该认真的加以反思。我们多次讲过，解铃还需系铃人。只有真正寻到问题的根源，才能找到解决问题的办法。
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