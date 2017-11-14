携程通报亲子园事件进展：园长被刑拘 两副总裁已停职

携程今日发布亲子园事件内部通报，园方主要责任人郑某被警方刑拘，携程前人力资源副总裁施琦和现任人力资源副总裁冯卫华已停职接受调查。
日前，携程亲子园职工虐童事件引发巡舆论关注，携程CEO孙洁发布内部信亲自出面道歉，承认携程存在监管不力以及对外通报信息不及时的问题。
今日，携程内部发布事件通报称，11月13日园方主要责任人郑某已经被警方刑拘。同时携程也启动对此事件相关责任人的内审调查。目前，施琦（前人力资源副总裁）、冯卫华（现任人力资源副总裁）已停职接受调查。庄宇翔担任HR临时负责人。
此外，携程还组建项目组陪同家长及孩子进行体检及心理咨询。目前，经过体检和心理咨询的孩子和家长已有98人次。携程方面称，法务部已经与多家在儿童侵害等方面有丰富经验的法律援助机构取得联系，将为员工增加法律援助及诉讼方面的支持。
以下为携程内部通报全文：
1.周末期间，项目组已经一对一的形式继续陪同家长及孩子进行体检及心理咨询。目前，经过体检和心理咨询的孩子和家长已有98人次。携程法务部分已经与多家在儿童侵害等方面有丰富经验的法律援助机构取得联系，将为员工增加法律援助及诉讼方面的支持。
2.11月13日，园方主要责任人郑某（女）已经被警方刑拘。
3.同时启动对此事件相关责任人的内审调查。目前，施琦（前人力资源副总裁）、冯卫华（现任人力资源副总裁）已停职接受调查。庄宇翔担任HR临时负责人。
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