新加坡当上东盟主席国当天，李显龙出手了

在马尼拉刚刚结束的东南亚联盟系列峰会上，新加坡出任东盟主席国。而几乎就在同时，新加坡总理李显龙出手不凡，做出重大宣示：新加坡要兴建东盟电子商务框架，及“智慧城市网络”。
东盟共有10个国家，包括新加坡、马来西亚、印尼、文莱、越南、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和菲律宾。
东盟峰会星期二在马尼拉闭幕，菲律宾总统杜特尔特将轮值主席国的木棰子交到了新加坡总理李显龙手上，新加坡将从2018年1月起正式担任东盟主席国。
在今年东盟峰会今晚的闭幕典礼上，李显龙发表宣示。
他说，在全球的迅速改变中，新加坡作为东盟主席国的优先任务之一就是，促进和坚持本区域的秩序。
李显龙指出，这将协助东盟更好地对付日增的安全挑战，如网络安全、跨境犯罪和恐怖主义。
他说：“我们生活在一个快速改变的世界中。”
“为了保持应对挑战和拥抱机遇的活力和核心驱动力，新加坡作为主席国将聚焦于‘韧性’和‘创新’这两大主题。”
李显龙宣示的第二项优先是，新加坡将推进本区域的经济整合，改善连通性，让东盟维持竞争力和繁荣。
他说，第三项优先就是要寻找新方法，管理并寻求数字技术，并用技能来武装东盟人民。
李显龙说，这将使得东盟继续是人民生活、工作和玩乐的有活力的地方。
在星期二较早前，李显龙在出席东盟+3（中日韩）峰会时说，如果东盟能够和中日韩联手，开启新技术的机会，就会有巨大的潜力。
李显龙说，在整个东盟掀起数字创新热潮，将是新加坡作为主席国的优先之一。
新加坡希望通过建设电子商务框架、网络能力并创建东盟“智慧城市网”来实现这一点。
李显龙指出，中国、日本和韩国已经处于技术运用的最前沿，尤其在电子商务和智慧城市方面。“如果我们加倍努力，利用各自的优势，就会有巨大的潜力。”
到了2025年，东盟的数字经济预计将扩大五倍，达到2000亿美元。
李显龙表示，东盟也应加强同中日韩三国，在基础设施、数字创新、物流无缝衔接和管理及人员流动方面的合作，以落实2025年东盟共同体愿景。
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