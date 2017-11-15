太阳很热，为何太空是冷的？

太阳是热的，然而太空为何是冷的？首先，你需要知道的是，这一问题实际上并无意义——就其字面意思而言并无意义。太空不“冷”，因为太空不是任何物体，它没有“温度”。
严格意义上讲，温度衡量的是原子和分子的运动速度。因此，太空中的物体，例如行星、恒星、尘云、宇宙飞船和航天员，是有温度的，因为他们都是由原子和分子构成的。太空本身没有温度，因为它不是由原子和分子构成的。
但是，即便是“空空的”太空中，也有原子，尽管不多。远离恒星和行星的宇宙空间中有着非常稀薄的气体，大约一茶匙空间中有一个原子。相比之下，在地球大气层中，一荼匙空气中有超过10的20次方个分子。
这种非常稀薄的气体的确有温度：绝对零度以上3摄氏度。绝对零度是可能达到的最冷温度——分子和原子完全停止运动时。因此，若要学究式地适当表达，问题事实上应该是：太空中的气体为何是冷的？
因为太空太大了。如果你飘浮在太阳与离它最近的恒星比邻星中间，距这两颗恒星都约为2.1光年。你能从一颗距你2.1光年的恒星那里得到多少热量呢？不多！经过一番计算，得到的数字在0.000000076 瓦。
但是，为何太阳附近的太空也是冷的？如果你距离太阳仅1.5亿公里(正是地球与太阳间的距离），那么，太阳的热量将较为集中：每平方米1368瓦。
因此，如果你被阳光直射，你不会冷。这正是我们需要航天服的原因：除了保护你不暴露在真空中，还保护你不被烤焦。地球轨道中被太阳直射的物体能达到120摄氏度。
然而，矛盾之处在于你还需要航天服保护你不被冻僵。即便你处于地球轨道中，太空也可能是非常冷的。为何？
在地球上，你脱离太阳直射范围进入阴影处后不会马上冻僵的原因是，你周围的空气中仍存有大量热量，就像处于热浴中。然而，在太空中，如果你处于没有阳光的地方，没有空气，也没有热浴。你体内的热量将开始逃走一一通过辐射。若没有航天服保护你，你最终会被冻僵。
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