梅雷迪思拟18.4亿美元全现金收购时代公司

英媒称，美国媒体企业梅雷迪思公司26日表示，将以18.4亿美元全现金方式收购时代公司。该交易得到了保守的亿万富翁兄弟查尔斯·科克和戴维·科克的支持。时代公司是《人物》杂志和《体育画报》周刊的出版商。
据路透社伦敦11月26日报道，这次并购或为梅雷迪思的一次奇袭，该公司今年早些时候及2013年都曾商讨收购时代公司但均未成功。
报道称，梅雷迪思与时代公司合并后，旗下品牌共将拥有1.35亿读者，付费发行量将接近6000万。这笔交易还将扩大梅雷迪思对精通互联网的千禧一代的影响力，打造出一个每月美国独立访客人数达到1.7亿、每年视频观看次数超过100亿的数字媒体公司。
科克兄弟旗下的一家私募股权投资公司同意向梅雷迪思提供6.5亿美元的优先股，以资助后者收购时代公司。
梅雷迪思表示，预计这笔交易将于2018年的头三个月完成。本社今天早些时候报道称，这两家公司已接近达成协议。
报道称，包括债务在内，时代公司的估值为28亿美元。梅雷迪思表示，将启动要约收购，以每股18.5美元现金的价格收购时代公司的股份。
梅雷迪思表示，将继续支付目前每股2.08美元的年度股息，且预计年度分红将持续增加。
24日时代公司股价报收于每股16.9美元，市值为17亿美元。
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