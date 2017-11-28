日本计划与美合作实现登月

日本政府决定与美国合作，立志实现载人月球探测。日本的打算是，参加美国计划于本世纪20年代后半期建设的月球轨道上的宇宙基地，实现日本航天员的探月飞行。
政府于近期在探讨太空政策的政府专家会议上提交起草的这一太空政策方针报告。对于日本而言，参加国际太空探测活动不仅可以获得科学成果，还有利于增强在航天产业的竞争力和确保太空利用领域的主导权。
曰本长期以来一直参加国际空间站的活动，但国际空间站的运行仅能持续至2024年，之后的情况并不明朗。美国航空航天局(NASA)瞄准后国际空间站时代，提出了“深空门户”空间站的构想。
在月球轨道建设包括宇航员居住设施和燃料补给设备等基地，作为载人月球探测活动的据点和飞往火星的中转站使用。NASA打算在2020年前后开始向月球轨道运输建筑材料并进行组装。
日本政府的判断是，有效利用在国际空间站与美国密切合作的经验，参与美国的新基地构想，在基地与补给船的对接技术等日本擅长的领域作出贡献，则有可能实现日本的首次载人月球探测。如果推进国际合作也可以节约费用。
日本将在由专家等组成的宇宙政策委员会会议上提交关于今后国际太空探测计划的报告，12月中旬修订的《宇宙基本计划》时间表中也将写入载人月球探测所必需的技术开发等。
在本月初举行的曰美首脑会谈上，双方就日美推进太空探测合作达成共识。不过，美国的新基地构想具体计划、作业和费用的分配等尚未决定，待NASA新局长得到国会认可后，曰本政府将与美国启动正式谈判。
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