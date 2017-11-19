李显龙：防止外国通过社交媒体影响新加坡的国内政治

新加坡讯，新加坡总理李显龙今天呼吁新加坡人保持团结，在外国势力企图影响新加坡国内政治时支持政府。
李显龙作为人民行动党的秘书长，今天在该党大会上向2000名党员发言时说，新加坡和很多国家是朋友，但新加坡不能受到外国的控制和影响。
他说：“外国不应该影响新加坡的国内辩论和政治，或者分化和削弱我们，无论是公开还是暗中。”
李显龙警告说，外国试图影响新加坡是可能会发生的人，尽管新加坡和各国都有良好的关系。他举其他国家受到外国势力影响为例。
他指出，在澳大利亚，人们担心外国的影响。
李显龙说：“在美国去年的大选中，美国人正在谴责俄国人，试图影响美国的选举，通过Facebook、通过Titter，悄悄地、秘密地。这会不会发生在我们身上？会的！但是我们必须防止其发生。”
“新加坡人必须明白我们的核心利益。我们遇到考验时，我们会保持团结，支持政府。”
在演讲中，李显龙在谈及今年的新加坡外交关系时，回顾今年9月访问中国，尽管中国正在举行19大之前，还是邀请他访华。
李显龙说，他和习近平主席、李克强总理等高级领导人举行了很好的会见。双方重视两国关系，我和中国领导人们讨论新的合作领域。
他也在今年10月访问了美国，在特朗普总统访问亚洲先会晤了特朗普和主要官员。
李显龙说，他和美国分享了亚洲国家如何希望美国继续从事亚洲事务；他也会晤了政策制定者们，让新加坡保持继续在他们的视野中。
“和中国及美国同时做好朋友不总是容易的，但是作为一个小国，我们必须尽可能地和更多国家交朋友。”
他说：“所以，我们必须努力工作维护和中美的关系，同时坚持新加坡自己的利益。我想我们干得不错。”
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