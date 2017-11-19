新加坡人、湖北前首富兰世立成中国“红通”人员、“猎狐”对象

曾经，他是驰名全国的民营航空大亨、湖北首富。
后来，因企业破产、拖欠税款，他锒铛入狱，成了阶下囚。
出狱后，他筹集资金，试图“卷土重来”，再次引发了市场和舆论的骚动。
现在，他偷渡潜逃国外，成了“红通”人员、猎狐对象。
他，就是兰世立。
1987年，兰世立考入武汉大学。据说大学报到时，身上只有七块钱，勉强交了学费后，生活费就没了落。
当时，兰世立看到室友用完的牙膏皮就这样丢掉，当时收废品，铝制品1-2分钱收购，当时馒头要1分钱一个，他就想到了商机。
就是这样，他通过捡学校里牙膏皮，慢慢地不仅改善了自己生活，也让他有了自己赚钱，创业的想法。
1991年，兰世立放弃政府铁饭碗下海创业，在武汉创立东星电子有限公司。
1992年，在武汉开设“东宫”酒楼，进军餐饮业。
1993年，进入旅游业，成立了东星旅游公司。
2003年，收购汉口国旅，获得出境权。在北京、上海、深圳展开并购旅行社行动。
2005年，获得中国民航总局批准，筹建东星航空有限公司。他是在最短的时间内获得了民航总局的批准。平台建立之后，兰世立不仅利用这个平台吸引了飞行员、空乘、飞机、航材，而且以不足30亿元的总资产，租购来120亿的空客飞机。
2005年，《福布斯》把兰世立列为中国富豪榜第70名，成为湖北有史以来第一位进入该榜前100名的富豪。
从白手起家到湖北首富，兰世立走了15年。
从巅峰跌至阶下囚，企业被破产清算，却只用了不到5年。
从2008年中旬起，有媒体先后多次报道东星航空资金链紧张问题。
2009年3月14日，应武汉市人民政府请求，民航中南地区管理局决定，自15日0时起，暂停东星航空公司航线航班经营许可。
2009年8月26日，武汉市中级人民法院裁定，东星航空有限公司破产。
东星航空有限公司实际控制人、董事兰世立，因犯逃避追缴欠税罪，2010年4月9日，被武汉市中级人民法院一审判处有期徒刑四年。
不过，2013年8月7日，兰世立以病残为由获准提前出狱。
刚刚走出监狱大门的兰世立所做第一件事就是开通微博。2013年10月1日，兰世立借微博发声：“大家好！我是兰世立！我上线了！”随后频频更新微博，坊间猜测其欲东山再起。
果然，2014年9月，兰世立瞄准旅游全产业链，准备复出。
20年前兰世立便涉足过该产业，复出时仍选择了旅游行业，并保留了“东星”品牌，欲从航空、酒店、旅行社等各个方面打造完整的产业链。
2015年在接受《南都》采访时，兰世立坦言刚出来时朋友们曾以亿级资金相助，现在公司有1700多名员工，拥有百亿资产。
2017年1月，兰世立在接受《新京报》采访时宣称航空方面已经收购三家航空公司，其中两家在国外，国内还有一家，航空产业去年营业额达到20多亿，旅游产业去年营业额有37亿，目前业务主要在东南亚……
谈及“东山再起”的资金来源，兰世立感谢了他的企业家朋友和生意伙伴。 “我走出监狱时，两手空空、身无分文……不少企业家都是把3000万、5000万、1亿元的现金直接给了我，没有合同，没有打一张欠条。
公开报道显示，在出狱后一年多的时间里，兰世立拜访了包括王石、李国庆、汪潮涌在内的多位企业家。此前兰世立向外界透露，万科集团是东星旅游的大客户。
然而，兰世立的创业资金来源及用途，曾遭遇外界质疑。对此，兰世立称，“经过公安机关的认定，证明了这些资金的清白。”
正当人们以为，这个“总有故事”的商人将要东山再起的时候，兰世立再次成为了一场风暴的中心。
原来，他已经“玩砸了”。去年，他就逃了。潜逃、偷渡。
一则广州公安的微博通报，揭示了他现在的身份：犯罪嫌疑人、红通人员、公安部“猎狐”追逃对象、新加坡国籍人士……
据广东警方介绍，兰世立涉嫌于2015年3月虚构其拥有暹罗航空有限公司100%股权等事实，诱骗事主李某联合购买“泰国东方航空公司”股份后，将李某以3.5亿元人民币购买的股份及相关资金非法占有。
在广州警方依法对其采取监视居住强制措施期间，兰世立违反相关法律规定，潜逃偷渡出境，经多国后到新加坡。
2016年8月3日，广州市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人兰世立。2016年9月，国际刑警组织对MICK DAVIES(即兰世立)发布红色通缉令（编号：A-8535/9-2016），公安部将其列为“猎狐”追逃对象。
在广东警方的通报之中，还有一个重要的事实——那就是兰世立已经不再是中国籍人士，他已经取得了新加坡国籍，并且有了MICK DAVIES这样一个英文名。
兰世立身为通缉犯的消息被曝光后，他控诉麦趣尔公司的事件也陷入了更深的重重疑云之中。
虽然早在去年9月就已经成了“红通人员”，直到目前，兰世立的新浪微博仍能正常访问。
细细翻看，兰世立经常在微博中转发媒体对自己的报道。今年“双十一”当天，兰世立还对阿里和京东的成交总额进行了预测。
其最后一条微博，更新于11月15日，正是在这条微博中，兰世立控诉了麦趣尔公司。
在这起事件之初，兰世立是以被骗的“受害者”身份示人的。
在他的控诉中，上市公司新疆麦趣尔的董事长李勇、总经理李刚、副总经理李猛三兄弟骗取了他大量资金，导致他被批捕，后因证据不足改为监视居住。
同时，他也指控李氏三兄弟行贿相关官员、向海外转移资产、通过买通关系等非法方式明目张胆侵占其所持有的泰国东方航空公司股权。
受兰世立“控诉”的影响，15日午后，麦趣尔股价上演断崖式下跌，6分钟后便封死跌停板。截至收盘，麦趣尔报29元/股，跌9.99%。
然而，在广东警方发布的消息中，“兰世立为逃脱罪责，混淆视听，针对本案肆意发布不实言论，被个别媒体转载。”
而麦趣尔方面，也对兰世立的指控做出了回应。当天晚间，麦趣尔发布回复深交所问询函的公告称——
所谓的媒体报道实为相关当事人编造猜想、诽谤、恶意中伤公司的行为，对公司声誉和市场形象造成了极大的负面影响，损害了公司及广大投资者的合法权益。
公司就上述不实报道已向公安机关报案。公司还将坚决运用一切可行的法律手段维护公司和广大投资者的合法权益。
在这起案件中，兰世立与麦趣尔公司究竟有怎样的恩怨是非，我们现在无从知晓。兰世立是真的有罪，还是如他所说遭人陷害，也有待司法机关的进一步调查。
但是，兰世立在遭受监视居住之后潜逃出国，是不争的事实。
据新加坡《联合早报》等媒体报道，兰世立确实在去年遭到了我国公安机关的拘留，后来改为监视居住，同时，他的新加坡护照也被依法扣押。然而，在监视居住期间，兰世立通过偷渡手段，辗转第三国，私自潜逃回了新加坡。
由于其新加坡护照遭到扣押，兰世立在回到新加坡入境时，竟然花了5万5千元人民币，购买了一本假冒的中华人民共和国香港特别行政区护照。
后来，他的这一证件造假行为被新加坡当地司法机关发现，他因此被判入狱服刑5个月。一审之后，兰世立不服上诉，但就在本月之初，新加坡法院作出二审判决，维持原判。
目前，兰世立以缴纳保释金的形式，并未入狱服刑，而是在新加坡境内自由活动。
企业家锒铛入狱，出狱之后东山再起，这样的故事总是十分引人入胜，在现实中，也确实有些企业家做到了这一点，譬如褚时健、孙宏斌等。
然而，曾经入狱的企业家出狱后想要东山再起，最重要的前提，就是要从自己入狱的经历中汲取教训，切不可再因为违法犯罪重回牢狱。（湖北日报）
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