征收离境税！ 2019年起去日本旅行可能要多花一笔钱了

据报道，日本政府已基本决定将计划从2019年起，对所有离开日本国境（包括游客）的个人，征收每人每次1000日元的离境税。
这意味着，今后到日本旅游可能要多一笔费用了。
面向所有离境人的“离境税”
据日本多家媒体报道称，日本枕政府已基本决定将“出离境税”纳入2018年税制修订大纲。计划从从2019年起开始征收。
据了解，日本观光厅和财务省已就向离境日本的游客等征收人均1000日元的离境税展开协调。征税对象除了访日外国游客等，还包括为旅游和工作而前往海外的日本人。
日本离境税的具体征收方式
在了解日本离境税的征收方式之前，需要了解一下，离境税到底是什么？
通常意义上理解的离境税是指某国公民在离开该国购买国际机票时，航空公司代当地政府收的税，它属于国际机票税费的一种。
从离境税的国际通意上来理解的话，或许对于日本未来征收离境税的方式不会有所意外。目前看来，最为可行的征收方式，就是因循其他国家的征收惯例，将税金植入机票、船票等票价中。
当然，以上都是依照惯例的分析，目前日本政府尚未确定最终的征收方式。
征收离境税，可吸引更多访日游客？
对于征收离境税的用意，日本政府方面称，希望通过征收离境税形成一种良性循环，即利用税收完善日本国内的旅游设施，修缮老旧民房、文化遗产和国立公园等，为访日游客提供更多的“体验型消费”，从而吸引更多访日游客。
有数据显示，仅2016年，日本出境人数就接近4000万人次，其中外国人数占到近6成，如果按照每人每次1000日元的征税标准来计算，出国税能每年为日本政府带来400亿元，约合人民币23亿元的财政收入，这一金额相当于2017年日本观光厅年度预算的两倍。
由此看来，收取“离境税”对政府来说，是为了获得新的财源，但旅游界和游客可能会有不同的看法。
日本旅游界担心收“离境税”或降低访日游客的积极性。另外，政府还可能向日本人征收“离境税”，这也会遭到旅行社的反对，因为近来受恐怖事件影响，日本人的出国热情已经降低了很多，再收“离境税”是雪上加霜。
日本《东洋经济》发表评论，担心“离境税”不能被合理运用。文章称，如果不能进行有效协调，或许只是单纯地增加了政府收入，各地旅游业并不能得到发展。另外，盲目扩大旅游资源，也许会对当地居民造成困扰，使他们的生活环境恶化。
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