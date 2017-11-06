美蔓越莓成中国消费者新宠 美国种植者迎商机

美媒称，作为美国感恩节餐桌上火鸡和馅料的忠实伙伴，默默无闻的蔓越莓在中国有了新的粉丝阵营。
据美国《华尔街日报》网站11月4日报道，5年前，中国一些消费者几乎不知道蔓越莓为何物，而现在，他们把蔓越莓干当作零食，将它们加入奶昔或烘焙制品。在他们看来，蔓越莓是健康且独特的食物。根据美国农业部的数据，中国消费者对蔓越莓干日益增长的需求使中国成为2016年美国蔓越莓制品的第二大出口市场。
报道称，对马萨诸塞州等地的蔓越莓种植者来说，这无疑是一个好消息。马萨诸塞州和威斯康星州是美国蔓越莓产量最大的两个州，现在，当地种植园经常要接待赴美考察项目的中国企业家。
最近，中国电商企业网易考拉海购的首席执行官张蕾就参观了距离波士顿50英里（约合80.47公里——本网注）的一家蔓越莓种植园。她穿着防水长靴站在水深到大腿的水田里，水面上浮满红色的蔓越莓。
业内专家说，这种食物在中国突然走俏得益于几个因素，其中一个是蔓越莓的颜色，在中国，红色象征好运。此外，在向中国消费者推介美国产品方面，中国新的电商网站也发挥了作用。张蕾说，与蔓越莓一样，混合干果的销量也很好。
报道称，美国蔓越莓业一直寻求推动国内和国际的需求，以帮助消化近年来的大规模供应。根据美国联邦政府的统计数据，在2016年创下历史最高纪录后，美国蔓越莓产量将在2017年达到历史第二高位。而与此同时，美国国内消费仅略有增长，这使新市场的消费者变得更加重要。
尽管欧洲国家的进口量仍然最大，但以中国为首的亚洲市场的进口量正在迅速增长。根据美国农业部的数据，2016年美国向中国出口蔓越莓制品总额达到3600万美元，较2012年的460万美元大幅增长。
优鲜沛公司的管理者说，这是一个惊人的数字，因为就在不久前，这种水果还没有中文名称。优鲜沛公司是一家总部位于马萨诸塞州的蔓越莓生产企业，已有87年历史，其生产的蔓越莓占全球总量的近65%。
优鲜沛公司亚洲市场总监阿拉温德·切鲁库里说，2013年，该公司聘用的市场调研公司数据显示，仅有4%的中国消费者知道这种水果，但到2016年，这个比例已经增至54%。
张蕾说，中国家庭（尤其是女性）认为，蔓越莓是“非常非常健康的食品”。
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