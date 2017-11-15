农村教育水平攸关中国未来：城乡教育环境差距较大

日媒称，在中国经济中，决定技术革新可持续性的因素，一个是知识产权，另一个是进行新技术开发的人力资本。关于前者，像华为那样获得许多国际专利的民营企业正在崛起，同时以广东省深圳市为中心，开放式技术革新也在蓬勃发展。中国的知识产权环境正在逐步改善。而发展人力资本的一个至关重要的问题，就是改善农村地区的教育环境。
据日本《东洋经济周刊》11月11日报道，中共十九大提出了建设“社会主义现代化强国”的目标，这体现了中国领导层的自信。在十九大报告中，中国国家领导人指出社会主义的发展已进入“新时代”。这表明，中国今后将重视深化供给侧改革，特别是推动作为经济发展原动力的技术革新。
报道称，美国斯坦福大学教授斯科特·罗泽尔就此提出了新建议。罗泽尔是开发经济学研究的第一人，在中国等亚洲国家农村地区积极开展田野工作，还与中国的大学和研究机构共同实施大规模农村调查，并根据调查结果提出了很多政策建议。
报道称，罗泽尔目前进行的研究是，以中国婴幼儿为对象的智商测试。他的研究团队在中国农村地区进行了首个系统性智商测验，了解婴幼儿智商发育情况，再分析这会对中国将来的经济发展产生什么影响。
报道称，虽然中国大城市的教育环境已经较好，但农民或者到城市打工者的教育水平不高。比如说，2010年的数据显示，在中国，受过高中教育的劳动者比例为24%，大大低于经合组织国家的平均水平（74%），在中等收入国家中排名也很低。此外，城市和农村在这方面差距较大。
报道称，罗泽尔根据在陕西、云南、河北实施的智商测试结果得出结论说，中国农村地区教育水平低，首先是因为这些地区很贫困，身为父母者不懂婴幼儿营养摄入和教育的必要性。在一定时期内向调查对象地区的农村婴幼儿提供营养价值较高的食物、帮助开发智力的玩具和图书后，他们的智商测试得分明显改善。
报道称，在今后中国经济增长中，人力资本的作用将越来越大。罗泽尔就此表示，在占总人口一半的农村地区，改善人力资本的工作落后了。
报道表示，虽然农村婴幼儿教育等问题还不会立即左右中国经济的发展，但如果迟迟不着手解决这一问题，中国经济的可持续发展无疑会受到影响。
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