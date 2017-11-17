谷歌疑滥用行业优势受调查 亦涉泄露用户个人信息

英媒称，谷歌公司面临着与监管部门的新斗争。美国一个州的总检察长发起针对谷歌商业行为的调查，称他不会允许本州的消费者和公司“被行业巨头利用”。
据英国《泰晤士报》网站11月14日报道，密苏里州总检察长乔希·霍利13日晚突然宣布，他的办公室将对谷歌利用用户个人信息以及不公平竞争的行为进行调查。
霍利将调查谷歌据称从竞争对手的网站上“挪用网络内容”的行为，以及据称操纵搜索结果以偏向谷歌服务的情况。
他还将调查谷歌收集、使用和泄露用户个人信息的方式。他的调查将寻求查明谷歌是否违反了保护消费者和竞争的州法。
霍利的办公室已经给谷歌公司发送调查传票，检察官可以此传唤证人经宣誓回答问题。不遵从传票要求的人会被罚款或监禁。
霍利说，有“确凿的理由认为谷歌没有以最有利密苏里州人民的方式行事……当有公司像谷歌这样拥有大量的消费者信息，我的职责即确保这些公司以合理的方式使用这些信息。我的办公室将不会坐视消费者的个人信息因行业巨头而受到危害，尤其是为了保护巨头自己的收益”。
他表示，有研究显示，谷歌能够获得美国70%的信用卡交易信息，以及用户的地址、设备、本地终端数据、搜索和网页历史信息。
谷歌一名发言人说：“我们有非常严格的用户隐私保护措施，谷歌持续在竞争性很强和不断变化的环境中运营。”他称，谷歌尚未收到霍利的传票。
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